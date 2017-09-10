Девушки-боксеры из Казахстана завоевали 6 медалей в Польше

В польском городе Гливице завершился международный турнир - XII силезский чемпионат по боксу среди женщин, который считается одним из самых крупных женских турниров в Европе, сообщает пресс-служба КФБ.

Как сообщается, в международном турнире участвовали 13 казахстанских спортсменок, среди которых: двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, призёр Олимпиады Дарига Шакимова, чемпионки мира Дина Жоламан, Ляззат Кунгейбаева и Валентина Хальзова.

Казахстанки провели бои с сильнейшими спортсменками Европы и других континентов - во взрослой категории в турнире участвовали свыше 100 девушек из 19 стран.

Казахстанки сражались за победу в течении пяти дней. Мадина Нуршаева (64 кг) завоевала золото, Назым Кызайбай (51 кг) - серебро. Четверо девушек - Фариза Шолтай, Ляззат Кунгейбаева, Молдир Базарбаева и Жайна Шекербекова завоевали бронзовые награды.