Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Доус выиграл конкурс буллитов в рамках мастер-шоу Недели Звезд КХЛ

13.01.2018 21:42   2560   0 Автор: Иван Васильев

Нападающий хоккейного клуба из Астаны «Барыс» и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус в субботу стал победителем конкурса буллитов (выходов один на один с вратарем) в рамках мастер-шоу Недели Звезд Континентальной Хоккейной Лиги, проходящей в столице Казахстана

Капитан «Барыса» участвовал в конкурсе в оригинальном костюме - на лед «Барыс-Арены» нападающий вышел в сопровождении воспитанников столичного клуба, которые несли края ниспадающей с его плеч мантии с надписью «Hat-Trick King» («Король хет-триков»). Соответствующее неформальное звание натурализованный Казахстаном канадец получил осенью этого года, когда по количеству хет-триков (трех голов за один матч) в КХЛ-овской карьере превзошел россиянина Сергея Мозякина (у Доуса - восемь хет-триков, у Мозякина - семь).

Astana Motorsports лишилась на Дакаре одного квадроциклиста...
Казахстанский квадроциклист Максим Антимиров не сможет продолжить ралли-марафон «Дакар-2018» из-за перелома ноги. Гонщик был удален из ста...

К настоящему моменту Доус, как и весь «Барыс», переживает спад в игре, что не помешало ему в конкурсе буллитов реализовать оба выхода один в один с вратарем - и опередить в этом разделе мастер-шоу россиянина Никиту Гусева из лидера регулярного сезона КХЛ - санкт-петербуржского СКА.

Astana Motorsports лишилась на Дакаре одного квадроциклиста

Эта победа принесла сборной дивизиона Чернышева, в котором выступают игроки «Барыса», второе очко в шоу. Первый балл команда этого дивизиона, возглавляемая наставником клуба из Астаны Галымом Мамбеталиевым, получила во время «Хоккейного биатлона» - эстафеты, в которой две соревнующиеся команды на скорость должны объехать выставленные в противоположных зонах коробки препятствия - и забросить шайбу в пустые ворота. В этом состязании быстрее всех была тройка из «Барыса» Кевин Даллмэн - Найджел Доус - Линден Вей.

Материалы по теме

Astana Motorsports лишилась на Дакаре одного квадроциклиста

Рейхерд взял четвертое серебро Кубка мира на этапе в США

Президент «Барыса» признал отсутствие шансов на попадание в плэй-офф КХЛ

Главный тренер баскетбольной «Астаны» отстранен от должности

НОК назначил знаменосцем сборной Казахстана в Пхенчхане Абзала Ажгалиева

Тем не менее, общую победу в мастер-шоу праздновала сборная дивизиона Харламова под руководством экс-тренера «Барыса» и сборной Казахстана Андрея Назарова, ныне тренирующего нижнекамский «Нефтехимик». Рулевой харламовского дивизиона, славящийся своим эпатажным поведением на скамейке возглавляемых им команд, все лавры приписал своей ассистентке, телеведущей Марии Басс (КХЛ в этом году решило сделать ассистентками главных тренеров сборных четырех своих дивизионов на Матче звезд известных телеведущих Наталью Кларк, Дарью Миронову, Софью Гудим и Марию Басс).

«Спасибо Марии Басс, она сегодня заслужила победу: была практически одна на лавке, я ей все бразды правления отдал, - сказал Назаров журналистам. - У нее есть свои методы управления командой, которых у меня нет. Подумаем, брать ли ее на работу в «Нефтехимик», если денег хватит. У нас страна толерантна ко всем, почему бы женщин-тренеров не поставить на лавку в матчах КХЛ? Что нового узнал для себя? Когда не кричишь — очки не потеют. Когда просто стоишь. Так что надо мне пересмотреть этот момент», - добавил тренер, которого полтора года назад дисквалифицировали за непечатные высказывания в адрес арбитров со скамейки запасных во время матчей.

Рейхерд взял четвертое серебро Кубка мира на этапе в США

Победитель конкурса буллитов - Доус, также отметил вклад в свой успех ассистента наставника сборной дивизиона Чернышева Галыма Мамбеталиева - Дарью Миронову.

«Это определенно самый «горячий» тренер в моей карьере: она орет на лавке постоянно, это какое-то безумие, при том, что сама игра только завтра», - со смехом сказал Доус журналистам.

Неделя Звезд КХЛ в Астане стартовала 10 января матчем сборных Востока и Запада Женской хоккейной лиги, который выиграла команда Восточной конференции ЖХЛ. В матче на Кубок Вызова между сборными Востока и Запада Молодежной хоккейной лиги 11 января сильнее была команда Запада со счетом 7:3, в субботу, 13 января, в Астане прошло мастер-шоу игроков Континентальной хоккейной лиги, а завершится Неделя Звезд 14 января, мини-турниров сборных четырех дивизионов КХЛ: дивизиона Чернышева, дивизиона Харламова, дивизиона Тарасова и дивизиона Боброва.

Фото пресс-службы «Барыса»

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    57

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    34

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    21

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    64

  • 5. Оздоровление банковской системы
    38

Цифра дня
6%
составит инфляция в 2018 году
по версии экспертов Sberbank CIB
Цитата дня
У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми. Я думаю, вы удивлены.
Дональд Трамп
президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное