Доус выиграл конкурс буллитов в рамках мастер-шоу Недели Звезд КХЛ

Нападающий хоккейного клуба из Астаны «Барыс» и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус в субботу стал победителем конкурса буллитов (выходов один на один с вратарем) в рамках мастер-шоу Недели Звезд Континентальной Хоккейной Лиги, проходящей в столице Казахстана

Капитан «Барыса» участвовал в конкурсе в оригинальном костюме - на лед «Барыс-Арены» нападающий вышел в сопровождении воспитанников столичного клуба, которые несли края ниспадающей с его плеч мантии с надписью «Hat-Trick King» («Король хет-триков»). Соответствующее неформальное звание натурализованный Казахстаном канадец получил осенью этого года, когда по количеству хет-триков (трех голов за один матч) в КХЛ-овской карьере превзошел россиянина Сергея Мозякина (у Доуса - восемь хет-триков, у Мозякина - семь).

К настоящему моменту Доус, как и весь «Барыс», переживает спад в игре, что не помешало ему в конкурсе буллитов реализовать оба выхода один в один с вратарем - и опередить в этом разделе мастер-шоу россиянина Никиту Гусева из лидера регулярного сезона КХЛ - санкт-петербуржского СКА.

Astana Motorsports лишилась на Дакаре одного квадроциклиста

Эта победа принесла сборной дивизиона Чернышева, в котором выступают игроки «Барыса», второе очко в шоу. Первый балл команда этого дивизиона, возглавляемая наставником клуба из Астаны Галымом Мамбеталиевым, получила во время «Хоккейного биатлона» - эстафеты, в которой две соревнующиеся команды на скорость должны объехать выставленные в противоположных зонах коробки препятствия - и забросить шайбу в пустые ворота. В этом состязании быстрее всех была тройка из «Барыса» Кевин Даллмэн - Найджел Доус - Линден Вей.

Тем не менее, общую победу в мастер-шоу праздновала сборная дивизиона Харламова под руководством экс-тренера «Барыса» и сборной Казахстана Андрея Назарова, ныне тренирующего нижнекамский «Нефтехимик». Рулевой харламовского дивизиона, славящийся своим эпатажным поведением на скамейке возглавляемых им команд, все лавры приписал своей ассистентке, телеведущей Марии Басс (КХЛ в этом году решило сделать ассистентками главных тренеров сборных четырех своих дивизионов на Матче звезд известных телеведущих Наталью Кларк, Дарью Миронову, Софью Гудим и Марию Басс).

«Спасибо Марии Басс, она сегодня заслужила победу: была практически одна на лавке, я ей все бразды правления отдал, - сказал Назаров журналистам. - У нее есть свои методы управления командой, которых у меня нет. Подумаем, брать ли ее на работу в «Нефтехимик», если денег хватит. У нас страна толерантна ко всем, почему бы женщин-тренеров не поставить на лавку в матчах КХЛ? Что нового узнал для себя? Когда не кричишь — очки не потеют. Когда просто стоишь. Так что надо мне пересмотреть этот момент», - добавил тренер, которого полтора года назад дисквалифицировали за непечатные высказывания в адрес арбитров со скамейки запасных во время матчей.

Рейхерд взял четвертое серебро Кубка мира на этапе в США

Победитель конкурса буллитов - Доус, также отметил вклад в свой успех ассистента наставника сборной дивизиона Чернышева Галыма Мамбеталиева - Дарью Миронову.

«Это определенно самый «горячий» тренер в моей карьере: она орет на лавке постоянно, это какое-то безумие, при том, что сама игра только завтра», - со смехом сказал Доус журналистам.

Неделя Звезд КХЛ в Астане стартовала 10 января матчем сборных Востока и Запада Женской хоккейной лиги, который выиграла команда Восточной конференции ЖХЛ. В матче на Кубок Вызова между сборными Востока и Запада Молодежной хоккейной лиги 11 января сильнее была команда Запада со счетом 7:3, в субботу, 13 января, в Астане прошло мастер-шоу игроков Континентальной хоккейной лиги, а завершится Неделя Звезд 14 января, мини-турниров сборных четырех дивизионов КХЛ: дивизиона Чернышева, дивизиона Харламова, дивизиона Тарасова и дивизиона Боброва.

Фото пресс-службы «Барыса»