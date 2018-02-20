Фируза Шарипова проведет следующий бой в мае 2018 года

Первая женщина из Казахстана на профи-ринге Фируза Шарипова проведет свой следующий поединок весной этого года, сообщил в пресс-службе чемпионки мира по боксу среди профессионалов ее менеджер Сергей Завилейский.

«Следующий бой Фирузы состоится 12 мая», - цитируется менеджер казахстанки на ее официальной странице «ВКонтакте».

По словам Завилейского, в качестве места проведения рассматриваются «Тараз-Арена» в Таразе и недавно построенная в Санкт-Петербурге «М-1 Арена».

«Я слетал в Тараз, посмотрел место боя, встретился с руководством, мы все обсудили. В любом случае Фируза выступит в Таразе в этом году - если не 12 мая, то после этого. Также я присутствовал в Питере на открытии «М-1 Арены» - это современная арена для единоборств, которая идеально нам подходит», - считает менеджер.

При этом имя будущей соперницы Фирузы Шариповой обещают объявить в ближайшее время: Завилейский пояснил только, что это «один из лидеров весовой категории, в которой выступает Фируза».

Шарипова, напомним, является обладательницей двух титулов в легком, до 60 кг, весе (пояса Международной боксерской ассоциации (WIBA) и Всемирного боксерского союза (WBU)) и обладательницей поясов чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком (до 58,97 кг) весе.

Велогонщик Луценко первым из казахстанцев выиграл Тур Омана

«Такой серьезной соперницы у нее еще не было, это будет самый сложный и значимый бой для нее», - пообещал менеджер Шариповой.

Среди возможных соперниц казахстанки в этих весовых категориях особняком стоит обладательница пояса WBC, финская спортсменка Ева Вальстрем - с ней команда Шариповой пыталась договориться о бое летом прошлого года, но чемпионка мира, по словам Завилейского, ознакомившись с записями боев казахстанки, начала «бегать» от нее.

При этом еще в августе прошлого года менеджер Шариповой подчеркивал, что, завладев поясом WBC Silver, его подопечная становится обязательным претендентом на основной пояс этой организации - и в этом случае Вальстрем отказаться от встречи с ней будет уже невозможно.

Свои пояса по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе Шарипова завоевала 30 декабря 2017 в Алматы, победив бельгийку Джемиллу Гонтарюк по прозвищу «Питбуль». Бой в Алматы прошел всю дистанцию в десять раундов и завершился победой Шариповой единогласным решением судей.

На счету Шариповой к настоящему моменту - девять боев на профи-ринге, восемь из них она выиграла, причем четыре - досрочно, нокаутом. Единственное поражение решением судей первая казахстанка на профи-ринге потерпела в своем дебютном бою против россиянки Софьи Очигавы в мае 2016 года.

Казахстан опустился на 25-е место в медальном зачете Олимпиады

Следующий бой 12 мая станет для Шариповой десятым в профессиональном боксе, по словам Завилейского, его подопечная уже приступила к подготовке к предстоящему в мае поединку в Академии бокса в Москве.

«Подготовка идет полным ходом. Фируза в хорошей форме, у нее отличное настроение. Она планирует стать абсолютной чемпионкой мира - это наша цель номер один, и мы идем к ней», - заявил менеджер казахстанской спортсменки.

ФОТО: с официальной страницы Фирузы Шариповой ВКонтакте