ForteBank Open - турнир в поддержку детского тенниса

В прошедшие выходные корты алматинского теннисного клуба Gorky Tennis Park принимали масштабные соревнования, ставшие уже традиционными, направленные на развитие любительского и детского тенниса. Организаторами турнира выступили ForteBank и Gorky Tennis Park.

В этом году в турнире приняли участие более 80 участников. Турнир прошел в двух категориях: мужской парный разряд, в котором приняли участие 24 пары и парный разряд (Pro-Am) - пара состояла из мужчины-любителя и девушки-профессионала. В парном разряде приняли участие шестнадцать пар.

Все вырученные средства с турнира будут направлены на развитие детского тенниса. Зимой состоится республиканский турнир для детей, профессионально занимающихся большим теннисом.

«Важной составляющей нашей деятельности является поддержка социальных проектов, в том числе направленных на развитие детского спорта. Занятия теннисом помогают поддерживать отличную физическую форму и повышают не только выносливость, но и интеллектуальные способности. Проведение теннисных турниров становится для нас доброй традицией: второй турнир ForteBank Open стал ярким спортивным событием, подарившим нам множество позитивных эмоций»,- прокомментировал Гурам Андроникашвили, первый заместитель председателя правления ForteBank.

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