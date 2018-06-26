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Франция и Дания вышли из группы C в плей-офф ЧМ-2018

26.06.2018 21:55   528   0

В группе C прошли матчи третьего тура группового этапа между командами Дания - Франция, Австралия - Перу. В первой встрече матч завершился со счетом 0:0, а во второй - 0:1.

В матче Австралия - Перу отличился Андре Каррильо на 18 минуте. Он забил первый гол за Перу на чемпионате мира. На 50 минуте сборная Перу увеличила преимущество, гол забил Хосе Паоло Герреро.

После трех проведенных туров в группе C лидерство заняла сборная Франции, набрав 7 очков. Следом расположилась сборная Дании с 5 очками. На третьем и четвертом месте находятся Перу (3 очка) и Австралия (1 очко).

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля сыграет Уругвай против Португалии, а 2 июля Россия сыграет против Испании.

Также 27 июня состоятся матчи третьего тура группового этапа между командами Мексика - Швеция, Республика Корея - Германия, Швейцария - Коста-Рика, Сербия - Бразилия.

Фото: Reuters

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