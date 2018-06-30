Франция победила Аргентину со счетом 4:3 в 1/8 финала ЧМ-2018

На стадионе «Казань Арена» завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины. Франция победила Аргентину со счетом 4:3.

Главным арбитром встречи был Алиреза Фагани из Ирана. Ему на бровках помогали Реза Ибрахим Сохандан и Мохаммадреза Мансури, которые также представляют Иран. Резервным арбитром на этот матч был назначен Хулио Баскуньян Гонсалес из Чили.

Антуан Гризманн забил гол на 13 минуте с пенальти. Одиннадцатиметрвый удар был назначен из-за нарушения на игроке сборной Франции Мбаппе. Он перехватил мяч на своей половине поля, ворвался в штарфную площадь, а там его сбил Маркос Рохо. Алиреза Фагани даже не думал, сразу указал главный арбитр на «точку». Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо получил желтую карточку за фол против Мбаппе.

На 41 минуте матча голом отметился игрок сборной Аргентины. Анхель Ди Мария получил мяч с левого фланга от Тальяфико, подработал его и спокойно пробил в угол ворот, Льорис был бессилен.

Габриэль Меркадо забил за Аргентину на 48 минуте матча. Удар нанес Лионель Месси. Меркадо удачно подставил ногу и мяч в итоге оказался в сетке. Но счет французы сравняли через 9 минут. Бенжамин Павар пробил в дальний угол ворот. Вратарь никак не мог спасти команду.

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Сборная Франция вышла вперед на 64 минуте. Погба из центра поля выполнил передачу на левый фланг, Лукас прошёл вперёд и выполнил передачу в центр штрафной площади, удар Матуиди пришёлся в защитника сборной Аргентины, но первым на подборе оказался Мбаппе, который ушёл на удобную для себя позицию и затем переиграл Армани.

Мбаппе сделал дубль сразу после 4 минут после своего первого гола. Матуиди выполнил из центра поля передачу на ход Жиру, Оливье перевёл мяч на правый угол штрафной площади, а там оказался быстрый Мбаппе, который отправил мяч в дальний угол ворот.

Серхио Агуэро забил на 93 минуте матча. Месси выполнил заброс в центр штрафной площади, Агуэро оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот.

Франция в 1/4 финала сыграет с победителем пары Португалия - Уругвай.

Отметим, что завтра, 1 июля в 1/8 финала чемпионата мира пройдут матчи Уругвай - Португалия, Испания - Россия. 2 июля Бельгия сыграет с Японией, а Колумбия с Англией, Хорватия с Данией, Бразилией с Мексикой. 3 июля пройдет матч между Швецией и Швейцарией.

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2018

Фото: Reuters