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Франция победила Аргентину со счетом 4:3 в 1/8 финала ЧМ-2018

30.06.2018 21:49   1070   0

На стадионе «Казань Арена» завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины. Франция победила Аргентину со счетом 4:3.

Главным арбитром встречи был Алиреза Фагани из Ирана. Ему на бровках помогали Реза Ибрахим Сохандан и Мохаммадреза Мансури, которые также представляют Иран. Резервным арбитром на этот матч был назначен Хулио Баскуньян Гонсалес из Чили.

Антуан Гризманн забил гол на 13 минуте с пенальти. Одиннадцатиметрвый удар был назначен из-за нарушения на игроке сборной Франции Мбаппе. Он перехватил мяч на своей половине поля, ворвался в штарфную площадь, а там его сбил Маркос Рохо. Алиреза Фагани даже не думал, сразу указал главный арбитр на «точку». Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо получил желтую карточку за фол против Мбаппе.

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На 41 минуте матча голом отметился игрок сборной Аргентины. Анхель Ди Мария получил мяч с левого фланга от Тальяфико, подработал его и спокойно пробил в угол ворот, Льорис был бессилен.

Габриэль Меркадо забил за Аргентину на 48 минуте матча. Удар нанес Лионель Месси. Меркадо удачно подставил ногу и мяч в итоге оказался в сетке. Но счет французы сравняли через 9 минут. Бенжамин Павар пробил в дальний угол ворот. Вратарь никак не мог спасти команду.

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Сборная Франция вышла вперед на 64 минуте. Погба из центра поля выполнил передачу на левый фланг, Лукас прошёл вперёд и выполнил передачу в центр штрафной площади, удар Матуиди пришёлся в защитника сборной Аргентины, но первым на подборе оказался Мбаппе, который ушёл на удобную для себя позицию и затем переиграл Армани.

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Мбаппе сделал дубль сразу после 4 минут после своего первого гола. Матуиди выполнил из центра поля передачу на ход Жиру, Оливье перевёл мяч на правый угол штрафной площади, а там оказался быстрый Мбаппе, который отправил мяч в дальний угол ворот.

Серхио Агуэро забил на 93 минуте матча. Месси выполнил заброс в центр штрафной площади, Агуэро оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот.

Франция в 1/4 финала сыграет с победителем пары Португалия - Уругвай.

Отметим, что завтра, 1 июля в 1/8 финала чемпионата мира пройдут матчи Уругвай - Португалия, Испания - Россия. 2 июля Бельгия сыграет с Японией, а Колумбия с Англией, Хорватия с Данией, Бразилией с Мексикой. 3 июля пройдет матч между Швецией и Швейцарией.

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Фото: Reuters

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