Франция стала чемпионом мира 2018

Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв Хорватию в финале чемпионата мира 2018 в России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2 и стала самой результативной решающей встречей мундиалей за последние 52 года.

В финале ЧМ-1966 сборная Англии с таким же результатом обыграла в дополнительное время немцев и стала чемпионом мира. Лишь раз команды в финалах чемпионата мира забивали больше голов: в 1958 году бразильцы обыграли шведов со счетом 5:2.

Первый автогол был забит на 18 минуте Марио Манджукичем. После штрафного Гризманна в сторону дальней девятки, мяч отскочив от головы хорватского нападающего залетел в ворота.

Игрок французской сборной на 38-й минуте реализовал пенальти, французы вырвались вперед. 11-метровый исполнил Антуан Гризманн.

Во втором тайме французский футболист Полю Погба забил в ворота хорватов. Французы лидировали со счетом 3:1.

На 65-й минуте Килиану Мбаппе довел счет до 4:1.

Однако хорватам удалось забить второй го в ворота французов. Его чудом забил хорват Марио Манджукич. Вратарь сборной Франции получив мяч от собственного защитника хотел финтом уйти от прессинга Манджукича, хорватский нападающий не поддавшить на провокацию ногой срезал мяч в пустые ворота.

Сегодня состоится финальный матч ЧМ-2018: Франция-Хорватия

Также утболист сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком финального матча. Нападающий сборной Англии Харри Кейн с шестью голами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира и получит приз "Золотая бутса" ФИФА.

Фото: Reuters