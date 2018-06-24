Германия на последних секундах обыгрывает Швециию на ЧМ-2018

В Сочи на стадионе «Фишт» сборная Германия во втором туре группового этапа ЧМ-2018 выиграла у Швеции со счетом 2:1.

В первом тайме на 33 минуте счет открыла Швеция. Виктор Классон получил мяч на правом фланге и выполнил простейший заброс в штрафную соперника, где Тойвонен идеально принял мяч и перебросил мяч через Нойера. Германии удалось сравнить счет на 50 минуте матча. Второй гол забил Марко Ройс.

На 90 минуте Тони Кроос разыграл штрафной удар с Ройсом и прекрасно пробил в дальний угол, забив гол.

Таким образом, Германия выходит на второе место в группе и набирает первые 3 очка. Первое место занимает Мексика с 6 очками. У Швеции - 3, у Южной Кореи - 0.

Напомним, 24 июня состоятся матчи второго тура группового этапа между Англией и Панамой, Японией и Сегеналом, Польшей и Колумбией.

Фото: Reuters