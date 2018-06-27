Германия сенсационно вылетает с ЧМ-2018 из-за проигрыша Южной Корее

На чемпионате мира по футболу завершились матчи третьего тура в группе F. Швеция выиграла у Мексики со счетом 3:0. Матч между Южной Кореей и Германией завершился сенсационным счетом 2:0.

Сборная Германия пропустила два мяча после 90 минуты матча. Так, на 92 минуте гол забил игрок Южной Кореи Ким Ен Гвон. Спустя всего 4 минуты Корея увеличила преимущество, гол забил Сон Хын Мин, так как Нойер убежал на половину поля сборной Южной Кореи, оттуда последовала длинная передача на ход Сону и капитан Южной Кореи отправил мяч в пустые ворота.

Отметим, что в матче Швеция - Мексика отличились Людвиг Аугустинссон на 50 минуте, потом Андреас Гранквист на 62 минуте с пенальти и Эдсон Альварес (автогол) на 74 минуте.

После трех туров в группе F лидерство заняла сборная Швеции с 6 очками. Следом идет Мексика с 6 очками. Но Швеция стоит на первом месте из-за преимущества в личной встрече с Мексикой. На третьем месте расположилась Южная Корея. На четвертом - Германия. У них по 3 очка. Из группы F в раунд плей-офф выходят Швеция и Мексика.

В 1/8 финала 30 июня Франция сыграет с Аргентиной, а 2 июня Хорватия сыграет с Данией. Также в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля сыграет Уругвай против Португалии, а 2 июля Россия сыграет против Испании.

Аргентина чудом вышла из группы D в 1/8 финала на ЧМ-2018

Напомним, 28 июня состоятся матчи третьего тура группового этапа между командами Сенегал - Колумбия, Япония - Польша, Панама - Тунис, Англия - Бельгия.

Фото: Reuters