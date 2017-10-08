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Гольфисты сразились за Кубок президента Казахстана

08.10.2017 19:20   520   0

В Алматы, на полях Гольф Клуба NURTAU прошел  турнир на Кубок Президента Казахстана по гольфу 2017, который традиционно собрал гольфистов из многих стран мира.

Среди мужчин абсолютным победителем Турнира (Best Gross) с результатом 77 стал южнокорейский гольфист Канг Бён Ку, среди женщин предсказуемо победу праздновала Альбина Агаева - 76.

Среди женщин чемпионкой турнира на Кубок Президента с учетом гандикапа (Net) Асия Сеитова (НСР-36) с результатом 68, второе место у Галины Тен (НСР-36) - 69, и почетное третье место досталось Елене Топольской (71), гандикап - 33. 

Также были разыграны призовые места в номинации Net (с учетом гандикапа) среди мужчин, которыебыли распределены на две группы в соответствии с гандикапами (НСР): группа "А" (0-14) и Б (15-28).

В группе "В" места распределились следующим образом:
1 место: Куаныш Кисиков - 64 (НСР-24);
2 место: Мухтар Макулбаев - 65 (НСР-18);
3 место: Михаил Вареницын - 65 (НСР-16);

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В группе "А" первое место завоевал Иса Мальгасов с результатом 69  (НСР-10), второе место у Армена Хачатряна - 71 (НСР-11), и почетное третье место у южнокорейского гольфиста Ким Джанг Дэ -71 (НСР-8).
 

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Турнир был организован Федерацией гольфа Республики Казахстан и Гольф Клубом «NURTAU». Соревнования были проведены в личном зачете, в формате строук плей (stroke play).

Победителям и призерам Турнира вручены кубки, а также призы и памятные сувениры от организаторов и спонсоров. 

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
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  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    28

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    54

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    107

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
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Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
Джим Ён Ким
президент Всемирного банка
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