Гольфисты сразились за Кубок президента Казахстана

В Алматы, на полях Гольф Клуба NURTAU прошел турнир на Кубок Президента Казахстана по гольфу 2017, который традиционно собрал гольфистов из многих стран мира.

Среди мужчин абсолютным победителем Турнира (Best Gross) с результатом 77 стал южнокорейский гольфист Канг Бён Ку, среди женщин предсказуемо победу праздновала Альбина Агаева - 76.

Среди женщин чемпионкой турнира на Кубок Президента с учетом гандикапа (Net) Асия Сеитова (НСР-36) с результатом 68, второе место у Галины Тен (НСР-36) - 69, и почетное третье место досталось Елене Топольской (71), гандикап - 33.

Также были разыграны призовые места в номинации Net (с учетом гандикапа) среди мужчин, которыебыли распределены на две группы в соответствии с гандикапами (НСР): группа "А" (0-14) и Б (15-28).

В группе "В" места распределились следующим образом:

1 место: Куаныш Кисиков - 64 (НСР-24);

2 место: Мухтар Макулбаев - 65 (НСР-18);

3 место: Михаил Вареницын - 65 (НСР-16);

В группе "А" первое место завоевал Иса Мальгасов с результатом 69 (НСР-10), второе место у Армена Хачатряна - 71 (НСР-11), и почетное третье место у южнокорейского гольфиста Ким Джанг Дэ -71 (НСР-8).



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Турнир был организован Федерацией гольфа Республики Казахстан и Гольф Клубом «NURTAU». Соревнования были проведены в личном зачете, в формате строук плей (stroke play).

Победителям и призерам Турнира вручены кубки, а также призы и памятные сувениры от организаторов и спонсоров.