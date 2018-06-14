Головкин и Альварес проведут второй бой 15 сентября

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49-1-2, 34 КО) договорились обо всех условиях второго боя. Поединок пройдет 15 сентября - в уик-энд Дня независимости Мексики. Об этом объявил промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, передает Vesti.kz.

«Я рад сообщить, что бой пройдет 15 сентября, #CaneloGGG2», - написал Де Ла Хойя в твиттере.

Изначально сообщалось, что второй бой не состоится. Переговоры между командами спортсменов проводились за полтора часа до официального объявления.

За сутки до этого промоутеры Альвареса выставили ультиматум представителям Головкина - принять финальное предложение о разделении доходов в пропорции 57,5 на 42,5 в пользу мексиканца или выйти из переговоров и отказаться от реванша. Казахстанец же хотел доли в 45 процентов для себя.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Их реванш планировался на 5 мая на той же самой площадке, но был официально отменен из-за проваленных допинг-тестов мексиканца и последующей дисквалификации, срок которой истечет в августе.

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Фото: Reuters