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Грузовик Astana Motorsports завершил Дакар четвертым

21.01.2018 15:55   1364   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Грузовой экипаж Astana Motorsports под пилотированием Артура Ардавичуса завершил сороковой «Дакар» в шаге от подиума общего зачета.

Бронзовый призер «Дакара-2012» Артур Ардавичус перед последним этапом многодневного ралли-марафона шел на четвертом месте, отставая от замыкающего призовую тройку генеральной квалификации российского «Камаз-Мастера» под пилотированием Айрата Мардеева чуть более чем на час. Так что теоретические шансы побороться за вторую в своей карьере «бронзу» «Дакара» у казахстанского пилота были. Тем более, что финальный четырнадцатый участок представлял собой полноценный этап, а не показательный супер-спецучасток: гонщикам 20 января (ранним утром 21 января по времени Астаны) предстояло проехать последний быстрый этап – 119 километров спецучастка и 165 километров лиазона по петле города Кордоба.

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В итоге отыграть этот гандикап у россиян Ардавичусу не удалось - на финишном этапе его «Ивеко» пришел седьмым, а в генеральной квалификации остался на четвертой позиции с отставанием от экипажа Мардеева на 1 час 16 минут. Первенствовал же на «Дакаре-2018» в классе «Грузовики» российский экипаж «Камаз-Мастер» под пилотированием Эдуарда Николаева, который преодолел самый продолжительный марафон за последние годы за 54 часа 57 минут и 37 секунд. В прошлом году общее время Николаева, выигравшего «Дакар» второй год подряд, составляло 27 часов 58 минут 24 секунды. Это означает, что дистанция спецучастков в этом году была увеличена в два раза, то есть сороковой выпуск марафона представил собой два «Дакара» в одном.

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В грузовом зачете нынешнего «Дакара» до финиша добралось меньше половины из  заявленных грузовиков – 19 из 44-х. Механик экипажа «Астаны» Мишель Хьюсман отметил, что только опытные спортсмены смогли закончить марафон в этом году.

«Самое сложное на гонке такого накала - это держать баланс, равновесие. Артур Ардавичус - молодец: он ехал агрессивно, когда этого требовала ситуация, но большую часть времени он старался сохранить технику. Это было важнее и труднее всего в гонке, где в грузовой категории сошло около 50 процентов. Только опыт помог нам финишировать», - подчеркивает Хьюсман.

А штурман казахстанского экипажа, Серж Брюнкенс, на финише последнего спецучастка нынешней гонки заявил, что «Дакар-2018» стал лучшим ралли в его карьере. Лучшим стал и дебют казахстанского квадроциклиста Дмитрия Шилова на этом «Дакаре»: казахстанец занял шестое место в генеральной классификации квадроциклов при том, что перед ним на старте гонки была поставлена одна задача– добраться до ее финиша.

«Всю ночь не спал, последний короткий этап для меня был полноценным, - говорит Шилов. - Я очень серьезно отнесся к финишному участку, несмотря на то, что вокруг уже кипел праздник. Когда ночью я работал с роудбуком, то насчитал – 38 раз мы пересечем реки. Камни, серпантины, обрывы - опасный этап был.  До последней секунды я сохранял стопроцентную концентрацию», - подчеркивает он.

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На раллийной трассе финального спецучастка, несмотря на пылевой заслон, который создает пылевую стену невидимости, случались и обгоны. Шилов же ограничился стабильным линейным движением.

«Было два-три гонщика, которые обгоняли в пыли. Что они выиграли? Минуту, две? Это не имело смысла. Я ехал аккуратно - передо мной был соперник в сорока минутах. Я даже чуть сбросил темп, потерял семь минут, но запас все равно оставался внушительным. Зато я повысил планку безопасности и возможности добраться до финиша. Я финишировал своим темпом, - рассказывает казахстанский гонщик, который на финишной прямой попал еще и под град. - Это был такой заключительный аккорд: «Дакар» добивал нас до последних метров», - заметил он по поводу погоды на финише.

Напомним, что «Астана» впервые представилась в категории квадроциклов на «Дакаре» – двое гонщиков, Максим Антимиров и Дмитрий Шилов были отобраны из числа лучших кандидатов для дебютного участия в марафоне. Максим Антимиров после начальных этапов «Дакара» входил в первую десятку общего зачета, но в результате падения и двойного перелома пальца правой ноги на спецучастке в Перу, гонщику пришлось сойти с марафона после шестого этапа гонки.

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«Дакар -2018» проходил на территории трех стран Южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины. Участники преодолели 14 сложнейших этапов по разным ландшафтам с разными климатическими и природными особенностями.

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