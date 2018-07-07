Иван Дычко "расправился" в первом раунде с экс-претендентом на чемпионский титул

Казахстанский боксер-супертяжеловес Иван Дычко одержал победу над экс-претендентом на чемпионский титул 42-летним американцем Морисом Харрисом, сообщает Vesti.kz.



Этот поединок состоялся в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Продлился бой совсем недолго. Уже в первом раунде Дычко расправился со своим соперником.



Сначала супертяж прижал Харриса к канатам, а затем провел незамысловатую серию в голову, которая привела к нокдауну. Американец оправиться от бокового удара Дычко не смог - рефери остановил поединок.



Таким, образом, Дычко одержал седьмую победу на профи-ринге. Все они являются досрочными.



Харрис не выходил на ринг с декабря 2015 года, когда проиграл нокаутом болгарину Кубрату Пулеву (25-1, 13 КО).



За несколько месяцев до этого в октябре 2015 американец провел бой за вакантный титул по версии WBA International, но был нокаутирован россиянином Александром Устиновым (34-2, 25 КО) уже в первом раунде.



После поражения Дычко в пассиве Харриса теперь 22 поражения при 26 победах. Также на его счету три ничьи.

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Фото с официального сайта ЧМ по боксу в Алматы