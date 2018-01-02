«Кайрат» делегировал в UMBRO Futsal Awards 2017 трех представителей

Вслед за главным тренером алматинского футзального клуба «Кайрат» Какау и вратарем алматинцев Игитой на самую престижную индивидуальную премию в мировом футзале выдвинут нападающий двукратных обладателей Кубка УЕФА Хосейн Тайеби.

Иранский легионер «Кайрата» оказался в списке десяти номинантов в категории «Лучший игрок мира», сообщает во вторник, 2 января, официальный сайт алматинского клуба. В 2017 году Тайеби вместе с «Кайратом» выиграл чемпионат и Кубок Казахстана по футзалу, стал в составе алматинской команды обладателем престижного российского турнира - Кубка Еременко, а в конце апреля 2017 года вместе с «Кайратом» завоевал бронзовые медали Кубка УЕФА в домашнем для алматинцев Финале четырех этих соревнований.

Кроме того, Тайеби был одним из лидеров иранской сборной, с которой ему удалось выиграть Азиатские игры. Среди конкурентов иранца в борьбе за звание лучшего футзалиста планеты - бразильцы Диего Зуффо и Джаксон Самурай, итальянцы Фортино и Умберто Онорио, аргентинец Сантьяго Базиле, испанец Карлос Ортис, таиландец Сорнвичьян, француз Ландри Нгала и, самое главное, португалец Рикардинью - лидер самого заклятого оппонента «Кайрата» на евроарене, испанского «Интера Мовистар».

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Рикардинью в последние три года неизменно признавался лучшим игроком мира, и именно он внес главный вклад в победу «Интера» в алматинском Финале четырех в апреле прошлого года, когда испанцы в полуфинале обыграли «Кайрат» со счетом 3:2, а затем в финале разгромили португальский «Спортинг». «Интер» в третий раз выиграл Кубок УЕФА и обошел по числу трофеев в этом турнире алматинцев, которые побеждали в нем дважды.

В ноябре этого года «Интер» и «Кайрат» оказались в одной отборочной группе элитного раунда нового розыгрыша еврочашки, из которой в Финал четырех выходила лишь одна команда. И вновь испанцы были сильнее со счетом 5:3, причем Рикардинью вновь огорчил вратаря «Кайрата» и сборной Казахстана Игиту, которого организаторы UMBRO Futsal Awards два года подряд (в 2015-м и в 2016 годах) признавали лучшим футзальным голкипером планеты.

Игита (Леонардо де Мело Виейра Лейте) получил свое прозвище в честь колумбийского вратаря из «большого» футбола Рене Игиты, который за свои рейды от своих ворот до чужих получил прозвище «Безумец». Также, как и его «тезка» в большом футболе вратарь «Кайрата», натурализованный Казахстаном в 2013 году, регулярно подключается к атакам своей команды и забивает голы.

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Эта фирменная черта кипера алматинцев во многом обеспечивала ему успех в предыдущие два сезона в борьбе за звание лучшего вратаря планеты, однако в этом году успехи «Интера Мовистар» на евроарене сделали испанского визави Игиты - Хесуса Эрреро - более серьезным конкурентом казахстанца бразильского происхождения. Оба вратаря - вновь в списке десяти претендентов на премию, но если Игита станет лучшим вратарем планеты третий год подряд, то установит рекорд по количеству таких индивидуальных трофеев.

Ранее дважды кряду лучшим вратарем мира, помимо Игиты, признавали лишь итальянца Стефано Маммарелу (2011 и 2012 годы) и легендарного испанца Луиса Амадо (2003 и 2004 годы). Также в список претендентов на UMBRO Futsal Awards в категории «лучший тренер года» включен главный тренер «Кайрата» и сборной Казахстана, бразилец Какау (Рикардо Камара Собрала), которого можно считать казастанцем и без натурализации: он сначала выступал за «Кайрат» как игрок, а затем являлся неизменным рулевым алматинского клуба и сборной страны.

Его основной соперник в борьбе за премию - наставник все того же «Интера Мовистар» Хесус Веласко. Чем закончится это «казахстанско-испанское» противостояние в UMBRO Futsal Awards 2017, мы узнаем через неделю: победители всех номинаций будут объявлены 10 января 2018 года.

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Фото: Олег СПИВАК