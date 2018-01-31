Капитан сборной РК по бенди может стать лучшим бомбардиром чемпионата мира

Сборная Казахстана по бенди (хоккей с мячом) одержала третью подряд разгромную победу на планетарном первенстве в Хабаровске, ее капитан - Рауан Исалиев - довел количество забитых на этом чемпионате мира голов до 16.

Казахстан к матчу со сборной Германии 31 января подходил в статусе единоличного лидера группы B, одержав в двух предыдущих играх две победы - над сборной Венгрии 29:0 и над сборной США 14:1. В двух этих матчах Исалиев наколотил 12 мячей - восемь голов он забил в ворота дебютантов чемпионата мира венгров, четыре - в ворота американской сборной.

В матче со сборной Германии утром 31 января Исалиев продолжил свою голевую феерию - в матче, который его команда выиграла со счетом 17:2, он забил еще четыре мяча, доведя свой лицевой бомбардирский счет на нынешнем первенстве до 16 голов. Любопытно, что его ближайшим преследователем в бомбардирском споре является также казахстанец Виктор Чернышев, оформивший в матче с немцами хет-трик: суммарно на его счету 10 голов, три мяча он забил в матче со сборной США и четыре - в матче с венграми.

Дублями в матче со сборной Германии отметились в рядах казахстанской команды Евгений Леонов и Максим Утебалиев, еще шесть игроков сборной Казахстана отличились в игре 31 января по разу. Таким образом, в четвертьфинал мирового первенства сборная Казахстана вышла с первого места, набрав максимально возможное количество очков в трех играх - 6 баллов.

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Четвертьфиналы пройдут 2 февраля, казахстанской команде в первой стадии плэй-офф будет противостоять команда, занявшая в группе A последнее, четвертое место. Соперник казахстанцев по четвертьфиналу определится в среду в матче сборных Финляндии и Норвегии: обе эти команды проиграли свои матчи группового этапа сборным Швеции и России. Которые, в свою очередь, в очном поединке 31 января определят победителя своей группы.

Если соперником сборной Казахстана станет сборная Норвегии (а финнам, имеющим лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, достаточно в матче с Норвегией и ничью, чтобы остаться на третьем месте в группе), то у казахстанцев появится шанс взять реванш за прошлогоднее поражение от этой команды на той же стадии чемпионата. Год назад именно Норвегия остановила казахстанскую сборную в четвертьфинале, обыграв ее в овертайме со счетом 5:4, при этом по ходу матча казахстанцы вели со счетом 4:1.

Сборная Казахстана по бенди шесть раз становилась бронзовым призером чемпионатов мира по этому виду спорта, последний медальный комплект был ею выигран в 2015 году.