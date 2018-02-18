Карлссон дебютировал в сборной Казахстана по хоккею

Шведский вратарь астанинского «Барыса» Хенрик Карлссон, заявивший в декабре прошлого года о намерении получить гражданство Казахстана для выступлений за национальную сборную страны, провел 17 февраля первый матч в ее составе.

Дебют Карлссона в свитере сборной Казахстана, пришедшийся на матч со сборной Польши в рамках Еврочелленджа на льду этой команды, вышел удачным: казахстанская ледовая дружина выиграла со счетом 4:1, а самому голкиперу не хватило всего двух минут для того, чтобы оформить шатаут (матч без пропущенных шайб).

Поляк Дамиан Капица «пробил» шведского 34-летнего дебютанта сборной Казахстана на 58-й минуте игры, причем хозяева Еврочелленджа, проходящего в Катовице, играли тогда в большинстве. У казахстанской сборной дубль оформил Ярослав Евдокимов, проведший первую шайбу своей команды на 9-й, и последнюю на 60-й минутах игры, по разу отличились Дмитрий Гренц и Роман Старченко, но лучшим игроком матча в составе казахстанской команды был признан именно Карлссон.

Шведский голкипер провел достаточно насыщенную карьеру, успев поиграть и в Национальной Хоккейной лиге, и в Американской хоккейной лиге, однако, вплоть до прошлого года, он не рассматривался в качестве кандидата на приглашение в сборную Швеции. В конце прошлого года главный тренер «Тре Крунур» Рикард Гронборг заявил, что готов был включить Карлссона в заявку шведской команды на Олимпийские Игры в Пхенчхане, но сам голкипер тогда заявил, что процесс оформления казахстанского гражданства находится на финальной стадии и своего решения он не поменяет.

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Что касается самого Еврочелленджа в Катовице, то после победы над поляками 17 февраля (матч начался в ночь на 18 февраля по времени Астаны) сборная Казахстана с 6 очками вышла в единоличные лидеры этого турнира. В нем, помимо сборных Казахстана и Польши, участвуют также команды Италии и Венгрии, в первом туре 16 февраля сборная Казахстана разгромила венгров со счетом 5:2. При этом одну из шайб в ворота венгров провел Старченко, который теперь вместе с Евдокимовым делит звание лучшего снайпера казахстанской сборной на этом турнире - у обоих игроков по две заброшенных шайбы в двух играх.

Турнир казахстанская ледовая дружина завершит матчем со сборной Италии 18 февраля, при этом для того, чтобы остаться первой, ей можно и проиграть итальянцам, но при этом обязательно переведя игру в овертайм: в этом случае сборная Казахстана наберет семь очков и станет недосягаемой для сборных Италии и Венгрии, в активе которых по три очка после двух игр. Итальянцы в первый день турнира обыграли поляков в основное время со счетом 2:1, а венгры после разгрома от сборной Казахстана на старте, 17 февраля собрались и разгромили сборную Италии со счетом 4:1.

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Все участники Еврочелленджа в Катовице в апреле в Будапеште сыграют в первом дивизионе чемпионата мира (к четырем участникам польского турнира там присоединяться сборные Словении и Великобритании). Две лучшие команды из этой шестерки выйдут в элитный дивизион чемпионата мира-2019, одна худшая отправится в переходную группу первого дивизиона.