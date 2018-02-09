Казахстан досрочно выиграл групповой этап Fed Cup

Женская сборная Казахстана по теннису в пятницу выиграла две первые игры матчевого противостояния со сборной Китая в групповом турнире Первой группы Кубка Федерации в зоне Азия/Океания и вышла в финал зональных соревнований с первого места в группе A.

Перед последним днем группового турнира казахстанская и китайская сборные делили первое - второе места в подгруппе A турнира, проходившего в Нью-Дели, в пятничном матче между ними выявлялся победитель подгруппы.

Матч начался с победы первой женской ракетки Казахстана Зарины Дияс, которая в мировом рейтинге занимает 55-е место, над соперницей из пятой сотни мирового рейтинга, китаянкой Ян Чжаосюань - 7:5, 6:2.

Во второй встрече этого матча казахстанка Юлия Путинцева заставила поволноваться за исход ее противостояния с китаянкой Ван Яфань - выиграв первую партию со счетом 6:4, казахстанка уступила во втором сете с таким же счетом. Но в решающей партии отдала сопернице лишь один сет (6:1) и досрочно сделала сборную Казахстана победителем своей подгруппы.

После победы Путинцевой счет в матче стал 2:0, и оставшаяся встреча в парном разряде уже никак не повлияет на его итоговый результат. В связи с чем на корт в ней выйдут молодые казахстанки Гузаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева, против которых сыграет пара Ян Чжаосюань/Ван Яфань.

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Изначально тренерский штаб казахстанской сборной предполагал задействовать своих молодых игроков в парном разряде матча против сборной Индии 8 февраля, но там после двух партий счет был ничейным (1:1), и на решающую игру вышли опытные Дияс и Путинцева, принесшие Казахстану вторую победу на этом турнире со счетом 2:1. До этого на старте группового этапа казахстанская команда разгромила сборную Гонконга - 3:0.

В субботу, 10 февраля, сборная Казахстана встретится в финальном поединке за право участвовать в плэй-офф Мировой Группы II Кубка Дэвиса с победителем второй подгруппы зоны - сборной Японии, на счету которой также три победы в матчах группового этапа. Победитель матча Казахстан - Япония в апреле сыграет с одним из неудачников второго дивизиона этих женских командных соревнований, который определится в четырех матчах Мировой Группы II 10-11 февраля.

Кубок Федерации, разыгрывающийся у женщин с 1963 года и являющийся аналогом Кубка Дэвиса у мужчин, состоит из высшего эшелона - I Мировой Группы, второго эшелона - II Мировой Группы, в которых выступают по восемь сильнейших сборных мира. Далее идет Первая группа, в которой выступают казахстанки: она разбита на три зоны, Азия/Океания (8 команд), Америка (8 команд) и Европа/Африка (16 команд). Эта группа считается третьим эшелоном данных соревнований, ниже ее только разбитая по тому же зональному принципу Вторая группа Кубка.

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Наивысшим достижением казахстанской сборной в этих соревнованиях был выигрыш в 2013 году зонального турнира и выход в плэй-офф II Мировой группы, где казахстанки на чужом корте в Безансоне уступили отстаивавшим свое место в этом дивизионе француженкам со счетом 1:4. В прошлом году в Астане казахстанская команда повторила успех в своей зоне, но в плэй-офф уступила в Монреале канадской команде путевку во второй дивизион, проиграв со счетом 2:3. Переходные матчи за право повышения в классе, как и в Кубке Дэвиса, проводятся в Fed Cup ежегодно, между победителями низших и худшими командами высших дивизионов.