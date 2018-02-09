Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстан досрочно выиграл групповой этап Fed Cup

09.02.2018 15:40   1382   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Женская сборная Казахстана по теннису в пятницу выиграла две первые игры матчевого противостояния со сборной Китая в групповом турнире Первой группы Кубка Федерации в зоне Азия/Океания и вышла в финал зональных соревнований с первого места в группе A.

Перед последним днем группового турнира казахстанская и китайская сборные делили первое - второе места в подгруппе A турнира, проходившего в Нью-Дели, в пятничном матче между ними выявлялся победитель подгруппы.

Матч начался с победы первой женской ракетки Казахстана Зарины Дияс, которая в мировом рейтинге занимает 55-е место, над соперницей из пятой сотни мирового рейтинга, китаянкой Ян Чжаосюань - 7:5, 6:2.

Во второй встрече этого матча казахстанка Юлия Путинцева заставила поволноваться за исход ее противостояния с китаянкой Ван Яфань - выиграв первую партию со счетом 6:4, казахстанка уступила во втором сете с таким же счетом. Но в решающей партии отдала сопернице лишь один сет (6:1) и досрочно сделала сборную Казахстана победителем своей подгруппы.

Сборная Казахстана по футзалу второй раз подряд оспорит бронзу Евро...
Национальная команда Казахстана по футзалу в ночь с четверга, 8 февраля, на пятницу, 9 февраля, в полуфинальном раунде чемпионата Европы уступила дейс...

После победы Путинцевой счет в матче стал 2:0, и оставшаяся встреча в парном разряде уже никак не повлияет на его итоговый результат. В связи с чем на корт в ней выйдут молодые казахстанки Гузаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева, против которых сыграет пара Ян Чжаосюань/Ван Яфань.

Сборная Казахстана прошла на параде атлетов на Играх в Пхенчхане

Изначально тренерский штаб казахстанской сборной предполагал задействовать своих молодых игроков в парном разряде матча против сборной Индии 8 февраля, но там после двух партий счет был ничейным (1:1), и на решающую игру вышли опытные Дияс и Путинцева, принесшие Казахстану вторую победу на этом турнире со счетом 2:1. До этого на старте группового этапа казахстанская команда разгромила сборную Гонконга - 3:0.

Материалы по теме

Сборная Казахстана прошла на параде атлетов на Играх в Пхенчхане

В Корее стартует открытие зимних Олимпийских игр

Сборная Казахстана по футзалу второй раз подряд оспорит бронзу Евро

Трое казахстанцев выступят в финале могула в Пхенчхане

Каких успехов добился Казахстан на Олимпийских Играх

В субботу, 10 февраля, сборная Казахстана встретится в финальном поединке за право участвовать в плэй-офф Мировой Группы II Кубка Дэвиса с победителем второй подгруппы зоны - сборной Японии, на счету которой также три победы в матчах группового этапа. Победитель матча Казахстан - Япония в апреле сыграет с одним из неудачников второго дивизиона этих женских командных соревнований, который определится в четырех матчах Мировой Группы II 10-11 февраля.

Кубок Федерации, разыгрывающийся у женщин с 1963 года и являющийся аналогом Кубка Дэвиса у мужчин, состоит из высшего эшелона - I Мировой Группы, второго эшелона - II Мировой Группы, в которых выступают по восемь сильнейших сборных мира. Далее идет Первая группа, в которой выступают казахстанки: она разбита на три зоны, Азия/Океания (8 команд), Америка (8 команд) и Европа/Африка (16 команд). Эта группа считается третьим эшелоном данных соревнований, ниже ее только разбитая по тому же зональному принципу Вторая группа Кубка.

В Корее стартует открытие зимних Олимпийских игр

Наивысшим достижением казахстанской сборной в этих соревнованиях был выигрыш в 2013 году зонального турнира и выход в плэй-офф II Мировой группы, где казахстанки на чужом корте в Безансоне уступили отстаивавшим свое место в этом дивизионе француженкам со счетом 1:4. В прошлом году в Астане казахстанская команда повторила успех в своей зоне, но в плэй-офф уступила в Монреале канадской команде путевку во второй дивизион, проиграв со счетом 2:3. Переходные матчи за право повышения в классе, как и в Кубке Дэвиса, проводятся в Fed Cup ежегодно, между победителями низших и худшими командами высших дивизионов. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    399

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    223

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    225

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    120

Цифра дня
10
случаев холеры
зарегистрировано в Алматы на 9 февраля 2018 года
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное