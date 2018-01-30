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Казахстан единолично возглавил группу B на ЧМ по хоккею с мячом

30.01.2018 12:00   918   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Сборная Казахстана по бенди (хоккей с мячом) одержала вторую подряд победу на чемпионате мира в Хабаровске и единолично возглавила турнирную таблицу группы B.

Казахстанская дружина из-за неудачного выступления на чемпионате мира прошлого года, когда впервые за последние восемь лет она не дошла до полуфиналов, оказалась на нынешнем чемпионате во втором квартете мирового первенства. Для того, чтобы занять в нем первое место и в четвертьфинале встретиться с худшей из команд группы A, казахстанцам необходимо было выиграть во вторник у сборной США.

Команды Казахстана и США ко второму туру чемпионата 30 января подошли в качестве лидеров своей группы после стартового тура: казахстанцы разгромили венгров со счетом 29:0, американцы с двузначным счетом 14:4 одолели сборную Германии. Таким образом, их личное противостояние во вторник являлось матчем за первое место в группе, но особой борьбы в этом матче не получилось: сборная Казахстана утром 30 января была сильнее со счетом 14:1.

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Как и в предыдущем матче с венграми, лучшим снайпером сборной Казахстана стал ее капитан Рауан Исалиев, отправивший в ворота американской команды 4 мяча (ворота сборной Венгрии в стартовой игре он поражал 8 раз). Хет-трик в матче со сборной США - на счету Виктора Чернышева, он является вторым по результативности в составе сборной Казахстана (в ворота сборной Венгрии он забил 29 января четыре гола). Дублями в ворота команды США отметились Артем Вшивков и Евгений Леонов, еще трое казахстанцев отличились в этой игре по разу.

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Таким образом, сборная Казахстана перед заключительной игрой группового этапа против сборной Германии (этот матч состоится 31 января) с четырьмя очками единолично возглавила турнирную таблицу и с большой вероятностью выйдет в четвертьфинал чемпионата мира с первого места в своей группе. Противостоять в четвертьфинале казахстанской дружине будет, скорее всего, сборная Норвегии, которая в группе A проиграла стартовый матч россиянам 1:15 и вряд ли сможет что-то противопоставить сборным Швеции и Финляндии в двух оставшихся у нее матчах в группе.

В прошлом году именно норвежцы выбили казахстанскую сборную в первом раунде плэй-офф, обыграв ее в овертайме со счетом 5:4. Четвертьфиналы нынешнего планетарного первенства пройдут 2 февраля. Сборная Казахстана по бенди является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира по хоккею с мячом, при этом четыре последних своих бронзовых комплекта она завоевывала на четырех подряд чемпионатах мира, с 2013-го по 2015 годы.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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