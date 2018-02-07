Казахстан лидирует в своей зоне после стартовых матчей Fed Cup

Женская сборная Казахстана по теннису после стартового дня группового турнира Первой группы Кубка Федерации в зоне Азия/Океания захватила лидерство в подгруппе A, матчи которой проходят в Нью-Дели.

Казахстанская сборная по итогам жеребьевки нынешнего розыгрыша крупнейшего женского теннисного турнира планеты на уровне национальных сборных, оказалась в подгруппе A в компании сборных Индии, Китая и Гонконга. Этот квартет в круговом турнире с 7-го по 9 февраля разыграет путевку в переходной поединок с победителем подгруппы B этой же зоны: там ведут борьбу сборные Японии, Узбекистана, Таиланда, Южной Кореи и Китайского Тайпея (Тайваня).

Казахстанская сборная в стартовой встрече своей подгруппы в среду, 7 февраля, разгромила со счетом 3:0 сборную Гонконга. Счет в этой встрече открыла первая женская ракетка Казахстана Зарина Дияс, победив спортсменку из Гонконга Хо-Чинг Ву в двух сетах - 6:3, 6:1. Затем Юлия Путинцева принесла Казахстану досрочную победу в матче, обыграв Кван Яу Нг также в двух сетах - 6:1, 6:0. Тем не менее, стороны не стали отказываться от встречи в парном разряде, потому что разница в сетах может сказаться по итогам группового турнира при равенстве побед у двух и более сборных.

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В заключительном поединке матча Дияс и Путинцева в дуэте взяли верх над соперницами из Гонконга Чжан Лин и Эдис Вонг - 6:1, 6:3. Таким образом, выиграв стартовый матч в подгруппе с общим счетом 3:0, казахстанская команда возглавила промежуточную таблицу, поскольку в другой игре стартового дня между командами Индии и Китая после двух поединков счет был ничейным - 1:1. И вне зависимости от того, кто из этих соперников в итоге выиграет, он будет пока уступать казахстанкам по разнице сетов в победных матчах.

Впрочем, основные матчи для казахстанской сборной пройдут в Нью-Дели 8 февраля (с командой Индии) и 9 февраля (с командой Китая). В прошлом году на аналогичном уровне Кубка Дэвиса казахстанская сборная уступила китаянкам, заняв в итоге лишь третье место в своей подгруппе. По регламенту Кубка, команды, занявшие первые места в подгруппах A и B зоны Азия/Океания, встретятся между собой в поединке за путевку в матч плэй-офф II Мировой Группы Fed Cup.

Кубок Федерации, разыгрывающийся у женщин с 1963 года и являющийся аналогом Кубка Дэвиса у мужчин, состоит из высшего эшелона - I Мировой Группы, второго эшелона - II Мировой Группы, в которых выступают по восемь сильнейших сборных мира. Далее идет Первая группа, в которой выступают казахстанки: она разбита на три зоны, Азия/Океания (8 команд), Америка (8 команд) и Европа/Африка (16 команд). Эта группа считается третьим эшелоном данных соревнований, ниже ее только разбитая по тому же зональному принципу Вторая группа Кубка.

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Наивысшим достижением казахстанской сборной в этих соревнованиях был выигрыш в 2013 году зонального турнира и выход в плэй-офф II Мировой группы, где казахстанки на чужом корте в Безансоне уступили отстаивавшим свое место в этом дивизионе француженкам со счетом 1:4. Переходные матчи за право повышения в классе, как и в Кубке Дэвиса, проводятся в Fed Cup ежегодно, между победителями низших и худшими командами высших дивизионов.



