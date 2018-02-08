Казахстан лидирует в своей зоне за день до завершения группового этапа FedCup

Женская сборная Казахстана по теннису после двух дней группового турнира Первой группы Кубка Федерации в зоне Азия/Океания сохраняет промежуточное лидерство в подгруппе A, матчи которой проходят в Нью-Дели.

В четверг, 8 февраля, сборная Казахстана обыграла со счетом 2:1 хозяек корта, сборную Индии. Счет в этом матче открыла первая ракетка Казахстана Зарина Дияс, которая была сильнее 284 ракетки мира, Карман Каур Тханди — 6:3, 6:2. После этого на корт вышли казахстанка Юлия Путинцева, занимающая 81 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 253 ракетка мира, индийская спортсменка Анкита Райана, которая накануне принесла единственное очко своей сборной в проигранном Индии матче с Китаем (1:2).

Райана доказала неслучайность своей победы над китаянкой Лин Жу в стартовый день группового турнира: она сумела обыграть Путинцеву в трех сетах - 6:3, 1:6, 6:4. После этого казахстанская сборная пошла на замену игроков в парном разряде.Вместо молодых представительниц казахстанского тенниса ГузальАйнитдиновой и ЖибекКуламбаевой, на корт против индийской пары Анкита Райана/Пратана Томбаре вышли Дияс и Путинцева, разобравшиеся с соперницами в двух сетах - 6:0, 6:4.

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В этот же день в подгруппе A сборная Китая обыграла со счетом 2:1 сборную Гонконга, которую казахстанская команда накануне разгромила со счетом 3:0. Таким образом, в этой подгруппе лидируют сборные Казахстана и Китая, имеющие по две победы, но Казахстан пока находится выше за счет большего количества выигранных в двух поединках микродуэлей (5:1 против 4:2 у китаянок).

Впрочем, это условное лидерство, и первое место в подгруппе, дающее право затем встретиться с победителем подгруппы B за право участвовать в плэй-офф Мировой Группы II будет разыграно в пятницу, в очном поединке сборных Казахстана и Китая. Последняя очная встреча этих команд прошла в 2016 году, на групповой стадии Первой группы, и тогда китаянки были сильнее со счетом 3:0. Всего, начиная с 2003 года, женские сборные Казахстана и Китая в рамках Кубка Дэвиса встречались пять раз, трижды в этих матчах побеждали китаянки, дважды верх брали казахстанские теннисистки.

В подгруппе B, где с 7-го по 9 февраля борьбу за путевку в переходной поединок ведутсборные Японии, Узбекистана, Таиланда, Южной Кореи и Китайского Тайпея (Тайваня), после двух дней группового этапа лидируют японки, обыгравшие команды Таиланда и Южной Кореи с одинаковым счетом 3:0. В пятницу, 9 февраля, они в завершающем матче против сборной Китайского Тайпея могут даже проиграть, но останутся на первом месте, если потерпят поражение со счетом 1:2.

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Кубок Федерации, разыгрывающийся у женщин с 1963 года и являющийся аналогом Кубка Дэвиса у мужчин, состоит из высшего эшелона - I Мировой Группы, второго эшелона - II Мировой Группы, в которых выступают по восемь сильнейших сборных мира. Далее идет Первая группа, в которой выступают казахстанки: она разбита на три зоны, Азия/Океания (8 команд), Америка (8 команд) и Европа/Африка (16 команд). Эта группа считается третьим эшелоном данных соревнований, ниже ее только разбитая по тому же зональному принципу Вторая группа Кубка.

Наивысшим достижением казахстанской сборной в этих соревнованиях был выигрыш в 2013 году зонального турнира и выход в плэй-офф II Мировой группы, где казахстанки на чужом корте в Безансоне уступили отстаивавшим свое место в этом дивизионе француженкам со счетом 1:4. В прошлом году в Астане казахстанская команда повторила успех в своей зоне, но в плэй-офф уступила в Монреале канадской команде путевку во второй дивизион, проиграв со счетом 2:3. Переходные матчи за право повышения в классе, как и в Кубке Дэвиса, проводятся в FedCup ежегодно, между победителями низших и худшими командами высших дивизионов.

Казахстан лидирует в своей зоне после стартовых матчей Fed Cup