Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстан лидирует в своей зоне за день до завершения группового этапа FedCup

08.02.2018 19:43   923   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Женская сборная Казахстана по теннису после двух дней группового турнира Первой группы Кубка Федерации в зоне Азия/Океания сохраняет промежуточное лидерство в подгруппе A, матчи которой проходят в Нью-Дели.

В четверг, 8 февраля, сборная Казахстана обыграла со счетом 2:1 хозяек корта, сборную Индии. Счет в этом матче открыла первая ракетка Казахстана Зарина Дияс, которая была сильнее 284 ракетки мира, Карман Каур Тханди — 6:3, 6:2. После этого на корт вышли казахстанка Юлия Путинцева, занимающая 81 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 253 ракетка мира, индийская спортсменка Анкита Райана, которая накануне принесла единственное очко своей сборной в проигранном Индии матче с Китаем (1:2).

Райана доказала неслучайность своей победы над китаянкой Лин Жу в стартовый день группового турнира: она сумела обыграть Путинцеву в трех сетах - 6:3, 1:6, 6:4. После этого казахстанская сборная пошла на замену игроков в парном разряде.Вместо молодых представительниц казахстанского тенниса ГузальАйнитдиновой и ЖибекКуламбаевой, на корт против индийской пары Анкита Райана/Пратана Томбаре вышли Дияс и Путинцева, разобравшиеся с соперницами в двух сетах - 6:0, 6:4.

Казахстан завоевал 2 золотые медали в первый день чемпионата Азии по велоспорту ...
8 февраля 2018 года в столице Мьянмы Нейпьидо стартовал чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, куда в составе национальной сборной отправились 16 каза...

Казахстан завоевал 2 золотые медали в первый день чемпионата Азии по велоспорту

В этот же день в подгруппе A сборная Китая обыграла со счетом 2:1 сборную Гонконга, которую казахстанская команда накануне разгромила со счетом 3:0. Таким образом, в этой подгруппе лидируют сборные Казахстана и Китая, имеющие по две победы, но Казахстан пока находится выше за счет большего количества выигранных в двух поединках микродуэлей (5:1 против 4:2 у китаянок).

Материалы по теме

Казахстан завоевал 2 золотые медали в первый день чемпионата Азии по велоспорту

Тренер сборной Казахстана по футзалу покинет команду после Евро-2018

Казахстан лидирует в своей зоне после стартовых матчей Fed Cup

Сборная Казахстана в полуфинале Евро по футзалу сыграет с испанцами

Сборная Казахстана вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу

Впрочем, это условное лидерство, и первое место в подгруппе, дающее право затем встретиться с победителем подгруппы B за право участвовать в плэй-офф Мировой Группы II будет разыграно в пятницу, в очном поединке сборных Казахстана и Китая. Последняя очная встреча этих команд прошла в 2016 году, на групповой стадии Первой группы, и тогда китаянки были сильнее со счетом 3:0. Всего, начиная с 2003 года, женские сборные Казахстана и Китая в рамках Кубка Дэвиса встречались пять раз, трижды в этих матчах побеждали китаянки, дважды верх брали казахстанские теннисистки.

В подгруппе B, где с 7-го по 9 февраля борьбу за путевку в переходной поединок ведутсборные Японии, Узбекистана, Таиланда, Южной Кореи и Китайского Тайпея (Тайваня), после двух дней группового этапа лидируют японки, обыгравшие команды Таиланда и Южной Кореи с одинаковым счетом 3:0. В пятницу, 9 февраля, они в завершающем матче против сборной Китайского Тайпея могут даже проиграть, но останутся на первом месте, если потерпят поражение со счетом 1:2.

Тренер сборной Казахстана по футзалу покинет команду после Евро-2018

Кубок Федерации, разыгрывающийся у женщин с 1963 года и являющийся аналогом Кубка Дэвиса у мужчин, состоит из высшего эшелона - I Мировой Группы, второго эшелона - II Мировой Группы, в которых выступают по восемь сильнейших сборных мира. Далее идет Первая группа, в которой выступают казахстанки: она разбита на три зоны, Азия/Океания (8 команд), Америка (8 команд) и Европа/Африка (16 команд). Эта группа считается третьим эшелоном данных соревнований, ниже ее только разбитая по тому же зональному принципу Вторая группа Кубка.

Наивысшим достижением казахстанской сборной в этих соревнованиях был выигрыш в 2013 году зонального турнира и выход в плэй-офф II Мировой группы, где казахстанки на чужом корте в Безансоне уступили отстаивавшим свое место в этом дивизионе француженкам со счетом 1:4. В прошлом году в Астане казахстанская команда повторила успех в своей зоне, но в плэй-офф уступила в Монреале канадской команде путевку во второй дивизион, проиграв со счетом 2:3. Переходные матчи за право повышения в классе, как и в Кубке Дэвиса, проводятся в FedCup ежегодно, между победителями низших и худшими командами высших дивизионов.

Казахстан лидирует в своей зоне после стартовых матчей Fed Cup

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    365

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    210

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    212

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    107

Цифра дня
25 879
тенге
составила величина прожиточного минимума в январе
Цитата дня
За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться, потому что знать достоверно, стопроцентно о том, какой диагноз, какое лечение никогда не представляется возможным. Практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок.
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное