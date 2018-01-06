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Казахстан на молодежном ЧМ по хоккею избежал встречи с канадцами

06.01.2018 16:17   2959   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте разместила результаты жеребьевки очередного чемпионата мира в возрастной категории до 20 лет в элитном дивизионе, в котором впервые за последние восемь лет выступит сборная Казахстана.

Очередной чемпионат мира по хоккею в возрастном формате U20 в элите пройдет с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года в двух канадских городах - Ванкувере и Виктории. Предыдущий элитный розыгрыш завершился в ночь на 6 января 2018 года в американском Баффало победой будущих хозяев планетарного первенства - сборной Канады, которая в финале обыграла молодежную сборную Швеции со счетом 3:1.

Буквально тут же на сайте IIHF появился календарь следующего чемпионата мира в молодежной элите, где в числе десяти участников оказался и Казахстан. Казахстанская молодежка в декабре во Франции выиграла все пять своих матчей в группе A первого дивизиона - и стала обладательницей единственной путевки в высший хоккейный свет, заменив худшую команду высшего дивизиона 2018 года - сборную Белоруссии.

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Согласно жеребьевке, сборной Казахстана предстоит стартовать в декабре 2018 года во второй группе элиты, на семитысячной ледовой арене в Виктории. Соперниками казахстанцев на групповом этапе станут команды Швеции (действующий серебряный призер ЧМ), США (бронзовый призер), Финляндии и Словакии (четвертьфиналисты ЧМ в США).

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В первую группу, матчи которой будут проходить на почти 20-тысячной арене в Ванкувере, попали действующие чемпионы мира и хозяева следующего розыгрыша в элите - канадцы, четвертьфиналисты ЧМ - россияне и швейцарцы, полуфиналисты - чехи и выбившая Белоруссию в низший дивизион в двух матчах за выживание сборная Дании.

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Согласно формуле чемпионата мира в этой возрастной категории, по четыре лучших сборных из каждой группы выходят в четвертьфиналы, где будут играть крест-накрест (первые команды каждой группы - с четвертыми командами других групп, вторые - с третьими). Две худшие команды, занявшие пятые места в своих группах, проведут после этого две игры между собой, в которых выявят главного неудачника турнира, выбывающего в первый дивизион.

Отметим, что канадский лед для казахстанской молодежки является не слишком «счастливым»: именно в канадской Оттаве в 2009 году она провела свой последний год в мировой элите, заняв там последнее место. Правда, тогда из нынешних соперников в группе у Казахстана были лишь Соединенные Штаты, которым казахстанская «молодежка» тогда уступила со счетом 0:12. До этого Казахстан в 2009 году в своей группе проиграл 0:9 сборной Германии, 0:15 - команде Канаде и 2:10 - сборной Чехии.

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Позже, в утешительном раунде казахстанская ледовая дружина проиграла с одинаковым счетом 1:7 сборным Финляндии и Латвии, после чего на восемь лет отправилась в первый дивизион. Впервые же в элиту сборная Казахстана пробилась в 2007 году, и на чемпионате мира 2008 года в Чехии сумела в нем закрепиться на год: тогда молодежная команда РК в своей группе проиграла США со счетом 1:5, россиянам - 4:5, финнам - 0:5, но была сильнее Швейцарии со счетом 3:1.

В утешительном же раунде Казахстан обыграл датчан (6:3), но уступил словакам (0:8), после чего и занял рекордное пока для себя восьмое место на чемпионатах мира в этой возрастной категории. 

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