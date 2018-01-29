Казахстан на старте ЧМ по бенди разгромил Венгрию

Сборная Казахстана по бенди (хоккей с мячом) в стартовом матче чемпионата мира в Хабаровске отправила в ворота сборной Венгрии почти три десятка безответных мячей.

Казахстанская ледовая дружина, долгое время входившая в состав первых четырех держав в этом виде спорта, в прошлом году выступила неудачно - заняв в группе A мирового первенства последнее четвертое место, она в четвертьфинале вышла на победителя группы B, сборную Норвегии - и проиграла ей в овертайме со счетом 4:5.

В результате на нынешнем, 38-м по счету планетарном первенстве в Хабаровске казахстанская команда оказалась в группе B. Чемпионат открылся в понедельник, 29 января, матчем между сборными Германии и США (два будущих соперника казахстанской команды по групповому этапу), в нем сильнее оказались американцы со счетом 14:4.

Следом на лед вышли команды Казахстана и Венгрии. Венгры являются дебютантами мирового первенства в элитном дивизионе, что сказалось на общем результате матча: сборная Казахстана разгромила их со счетом 29:0. В составе казахстанской команды 8 раз отличился ее капитан, Рауан Исалиев, 5 раз - Евгений Леонов, четырежды - Виктор Чернышев, хет-трик на счету Антона Храпенкова, по дублю оформили в этом матче Дмитрий Завидовский и Артем Вшивков.

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Еще пятеро казахстанцев отличились в игре с венграми по разу. Сборная Казахстана захватила лидерство в группе, во вторник, 30 января, она сыграет со сборной США, а завершит групповой этап 31 января матчем со сборной Германии. Затем два квартета групп A и B сыграет в четвертьфинале крест-накрест: первое место группы A - с четвертым местом группы B, второе место в группе A - с третьим местом группы B и наоборот.

Четвертьфиналы пройдут 2 февраля. Сборная Казахстана по бенди является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира по хоккею с мячом, при этом четыре последних своих бронзовых комплекта она завоевывала на четырех подряд чемпионатах мира, с 2013-го по 2015 годы. В 2016 году сборная Казахстана стала четвертой, проиграв в матче за третье место сборной Швеции 0:4, а в прошлом году, как уже говорилось выше, не прошла четвертьфинал и выбыла в группу B.