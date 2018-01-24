Казахстан попал в первую группу своего дивизиона Лиги Наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку матчей Лиги Наций - нового футбольного турнира, который с 2018 года будет заменять товарищеские матчи национальных команд Старого света.

Мужская сборная Казахстана по результатам распределения сборных по дивизионам нового турнира попала в самый низший из них - в лигу D. В этой лиге осенью 2018 года (в сентябре - ноябре) 16 сборных, разбитых на четыре группы, сыграют мини-турнир, проводя по шесть игр (три на своем и три на чужих полях). Победители четырех групп этого дивизиона выйдут затем в лигу C, помимо сборной Казахстана в этом дивизионе выступят сборные Азербайджана, Македонии, Белоруссии, Грузии, Армении, Латвии, Фарерских островов, Люксембурга, Молдавии, Лихтенштейна, Мальты, Андорры, Косово, Сан-Марино и Гибралтара.

В среду, 24 января, в швейцарской Лозанне прошла жеребьевка групп Лиги Наций, сборная Казахстана по ее результатам попала в группу 1, вместе с командами Грузии, Латвии и Андорры. Со всеми этими командами казахстанская команда уже встречалась ранее, больше всего личных встреч у нее со сборной Латвии (5 матчей), при этом казахстанской сборной лишь однажды удалось обыграть этого оппонента, две игры между ними завершились вничью, а еще в двух верх одержала сборная Латвии. Со сборной Грузии у казахстанской команды - полный паритет (по одной победе при двух ничьих в четырех играх), а сборную Андорры сборная Казахстана дважды обыгрывала в двух личных встречах.

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Пока, правда, неясно, кто будет готовить казахстанскую сборную к новому международному футбольному турниру среди участников европейской футбольной ассоциации: несколько дней назад Казахстанская Федерация футбола объявила об официальной отставке россиянина Александра Бородюка, возглавлявшего казахстанскую команду с начала 2017 года. Новый тренер у сборной, скорее всего, появится после 10 февраля этого года, когда на конференции КФФ в Астане будет избран новый президент казахстанской федерации - действующий глава федерации Сеильда Байшаков подал в отставку в январе этого года.

Напомним, что частота проведения Лиги Наций – раз в два года, выявление ее победителя будет осуществляться по нечетным годам, когда не проводятся финальные турниры Чемпионатов Европы и мира. Лига Наций будет связана с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных. Участие в Лиге наций примут все 55 европейских сборных, распределенных по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018. В лиге А сыграют 12 топ-сборных, следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 – в лигу С, оставшиеся 16 – в лигу D, в которую угодил и Казахстан.

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Лиги A и B будут состоять из четырех групп по три команды. В лиге C будет одна группа с тремя командами и три группы по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет исполком УЕФА в декабре 2018 года из числа участников турнира.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе, худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу. В марте 2019 года начнется квалификация к Евро-2020, в финальную часть которого выйдут по два победителя отдельных десяти отборочных групп (20 команд), остальные четыре команды из 24 будущих участников Евро будут определены в марте 2020 года в рамках Лиги наций. Четыре лучших команды каждого дивизиона из числа тех сборных, что не смогли пройти основную квалификацию Евро, разыграют оставшиеся путевки между собой по олимпийской системе.

Таким образом, на каждый дивизион Лиги наций полагается по одному дополнительному месту на Евро. В некоторых дивизионах могут не остаться четыре команды для плей-офф (вероятнее всего, в дивизионе A), поскольку они завоюют путевки в ходе самого евроотбора: тогда на вакантную позицию дополнительной квалификации приглашается лучшая команда дивизиона рангом ниже.

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