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Казахстан повел в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией

02.02.2018 16:21   1131   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Теннисист Дмитрий Попко принес сборной Казахстана первое очко на старте встречи Daviscup со сборной Швейцарии в Астане.

Сборные Казахстана и Швейцарии жребий Мировой группы (высший дивизион Кубка Дэвиса) свел в 1/8 финала нынешнего розыгрыша элитной группы мужского командного турнира. Встреча стартовала 2 февраля поединком в одиночном разряде между 231 ракеткой рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов - казахстанцем Дмитрием Попко и 123 номером этого же рейтинга, швейцарцем Хенри Лааксоненом.

Лааксонен после отказа от участия в матче с Казахстаном швейцарцев Роджера Федерера и Стэна Вавринки, считается основной ударной силой швейцарской команды. Помимо преимущества в рейтинге над Попко, этот швейцарец имел преимущество над казахстанцем и в личных встречах: на корте они сходились до этого лишь однажды, в 2013 году, и тогда в полуфинале второстепенного молодежного турнира в Румынии швейцарец одержал уверенную победу в двух сетах - 6:4, 6:4.

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Несмотря на это статистическое превосходство оппонента, Попко начал матч уверенно, и взял первый сет с большим запасом прочности - 6:2. В начале второго сета Лааксонену удалось перехватить инициативу, он долгое время вел с преимуществом в два очка, однако при счете 5:3 в пользу соперника казахстанец сумел взять чужую подачу, а потом уверенно выиграл еще один гейм на своей подаче. Второй сет перешел в тай-брейк (укороченная партия, позволяющая выявить победителя при ничейном счете), который также остался за Попко - 7:6.

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В третьем сете Лааксонену удалось все-таки размочить счет в противостоянии, однако в четвертой партии казахстанский теннисист вырвал победу на тай-брейке (7:5), а вместе с ней - и выигрыш своего микроматча. Казахстан повел в матче, который будет состоять из четырех подобных противостояний в одиночном разряде  и одного - в парном, со счетом 1:0. В пятницу, 2 февраля, в рамках этой встречи пройдет матч между казахстанцем Михаилом Кукушкиным и швейцарцем Адрианом Бодмером.

Для общей победы в матче и выхода в четвертьфинал Мировой группы Кубка Дэвиса одной из команд необходимо одержать три победы в пяти этих микроматчах. Сборные Казахстана и Швейцарии встречаются в Кубке Дэвиса в третий раз, до сих пор команды одержали по одной победе друг над другом: в 2010 году в матче плэй-офф Мировой группы Казахстан разгромил Швейцарию со счетом 5:0 и благодаря этой победе впервые в истории пробился в элитный дивизион мужского командного турнира. Швейцария взяла реванш в 2014 году, в четверть финале Мировой группы со счетом 3:2.

Казахстанская сборная после вхождения в Мировую группу (16 лучших сборных мира) Daviscup не выбывала из нее до 2016 года, четырежды за это время доходя до четвертьфиналов (второй раунд Кубка Дэвиса). В 2016 году, уступив в первом раунде Мировой группы сборной Сербии со счетом 2:3, казахстанские теннисисты отправились в раунд плэй-офф, где в матче со сборной России уступили последней место в элитном дивизионе и в 2017 году участвовали в зональном (Азия/Океания) турнире Первой группы Кубка Дэвиса. Выиграв финал зонального турнира у сборной Китая со счетом 4:1, сборная Казахстана в сентябре 2017 года в матче плэй-офф Мировой группы обыграла действующего (на тот момент) победителя этого турнира - сборную Аргентины - 3:2 и вернулась в Мировую группу.

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Победитель матча Казахстан-Швейцария в четвертьфинале нынешнего розыгрыша встретится с победителем пары Канада - Хорватия, проигравший будет отстаивать свое место в элитном дивизионе в поединке с одним из победителей Первой группы этого турнира. 

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