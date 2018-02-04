Казахстан стал четвертым на чемпионате мира по бенди

Сборная Казахстана по бенди (хоккей с мячом) в воскресенье проиграла сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира в Хабаровске со счетом 4:8.

Встреча между сборными Казахстана и Финляндии в воскресенье, 4 февраля, стала 13-м по счету поединком этих соперников в борьбе за бронзовые медали планетарного первенства, и до сих пор обе сборные брали верх в этих матчах по шесть раз.

В матче за «бронзу» в Хабаровске 4 февраля упорная борьба длилась до 60-й минуты матча: сначала Маркус Кумпуойя вывел финнов вперед на 13-й минуте игры, спустя две минуты Дмитрий Завидовский восстановил равновесие в счете. Тем не менее, на перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу финской сборной после второго гола Кумпуойи и мяча Микко Луккарилы.

На 54-й минуте игры казахстанец Артем Вшивков вернул интригу в игру, сократив разрыв в счете до одного мяча, однако спустя три минуты финн Юхо Лиукконен провел четвертый гол своей сборной. После этого капитан сборной Казахстана Рауан Исалиев вновь сделал отставание минимальным: случилось это на 60-й минуте игры, а затем финны провели три мяча подряд - и практически решили исход игры в свою пользу. До конца игры Исалиев оформил свой дубль в этой встрече, но это на спасло казахстанцев от разгрома - 4:8.

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Сборная Казахстана по итогам нынешнего чемпионата мира не смогла завоевать седьмой в своей истории бронзовый комплект медалей, но вернулась в группу A, где сыграет в 2019 году на чемпионате мира в шведском Венерсборге. Свою последнюю «бронзу» сборная Казахстана завоевала в 2015 году, в матче за третье место она тогда обыграла финнов со счетом 8:6. И автор одного из голов в ворота казахстанской команды, полузащитник сборной Финляндии Лиукконен, участвовавший и в матче 2015 года, признался, что у его команды были реваншистские настроения перед нынешним «малым финалом».

«Это был своего рода реванш, но сегодня мы играли намного лучше и доказали, что мы лучше, чем Казахстан, - цитирует игрока финской сборной официальный сайт турнира. - Мы приехали сюда за медалями, и мы их забрали. В первую очередь мы настраивались на хорошую защиту, потому что в сборной Казахстана много игроков, которые хорошо катаются. Наша цель была сначала защитить свои ворота - и лишь потом атаковать», — добавил Лиукконен.

В финале нынешнего чемпионата мира в Хабаровске встретятся сборные Швеции и России: шведы выигрывали чемпионат мира 12 раз, сборная России - 10 раз. Но эти десять побед пришлись на период после распада СССР, если же считать сборную России правопреемницей сборной Советского Союза, то на ее счету 24 победы в мировом первенстве по хоккею с мячом.

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Фото с официального сайта Чемпионата.