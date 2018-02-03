Казахстан вновь не смог пробиться в финал чемпионата мира по бенди

Сборная Казахстана по бенди (хоккей с мячом) в субботу уступила сборной Швеции в полуфинале чемпионата мира, и будет оспаривать бронзовые медали планетарного первенства в поединке с командой Финляндии.

Для казахстанской команды полуфинал чемпионатов мира до сих пор является потолком ее выступления на этих соревнований: впервые казахстанская команда вышла в полуфинал в 2001 году, и с тех пор по 2016 год включительно неизменно доходила до полуфиналов мирового первенства. В двух из этих 16-ти предыдущих полуфиналов сборная Казахстана встречалась с командой Швеции - и проигрывала их с минимальным счетом (3:4 в 2014 году и 5:6 в серии пенальти после ничьи в основное время матча в 2012 году).

Нынешний полуфинал чемпионата мира в Хабаровске не стал исключением: сборная Казахстана вновь уступила сборной Швеции (помимо двух полуфиналов, эти команды встречались на других стадиях ЧМ еще 10 раз, и все эти матчи завершились победой шведской сборной) и вновь с минимальным счетом, 4:5. Счет в полуфинальном матче открыл лучший бомбардир «Трекрунур» Кристофер Эдлунд на третьей минуте игры, казахстанцы ответили в первом тайме на это дублем Артема Вшивкова и к 32-й миунте игры вели в счете 2:1.

Сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Однако на 41-й минуте игры Даниэль Берлин счет сравнял - и на перерыв команды ушли при счете 2:2. В начале второй сорокопятиминуткиЭдлунд вновь вывел шведов вперед, а к 66-й минуте Юхан Лефстедт нарастил их преимущество до двух мячей. Спустя четыре минуты Вшивков оформил хет-трик в этой игре, на что своим третьим голом на 78-й минуте игры ответил Эдлунд. Окончательный счет игры был установлен на 84-й минуте матча казахстанцем Русланом Галяутдиновым.

Шведы, которые до сих пор 12 раз становились чемпионами мира по бенди, встретятся 4 февраля в финале нынешнего чемпионата со сборной России, которая в другом полуфинале обыграла сборную Финляндии со счетом 8:2. Казахстанская и финские команды встретятся в воскресенье в матче за третье место - сборная Казахстана до сих пор шесть раз выигрывала бронзовые награды чемпионатов мира, и все шесть раз в матче за третье место в этих случаях она обыгрывала соперников из Финляндии.

При этом в «малых финалах» между этими сборными в настоящее время сохраняется паритет, поскольку еще шесть раз в матчах за третье место между этими соперниками верх брали финские хоккеисты. Свой последний медальный комплект сборная Казахстана выиграла на планетарном первенстве в 2015 году, финны стали бронзовыми призерами в прошлом году.

Сборная Казахстана может досрочно выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Фото: Sport.gov.kz