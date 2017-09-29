Казахстан впервые взял золото в шахматах на Азиаде

Казахстанская женская сборная по шахматам завоевала две золотые медали V Азиатских игр в закрытых помещениях, которые проходят в Ашхабаде (Туркменистан).

Командное золото нашей стране принесли сильнейшие шахматистки республики Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова. В финальном матче в дисциплине рапид они в упорной борьбе обыграли спортсменок из Китая (1,5 : 0,5). В блиц-шахматах дуэт Динары и Жансаи завоевал бронзу, уступив в полуфинале сборной Ирана. Кроме того Динара Садуакасова поднялась также на третью ступень пьедестала почета и в личном зачете Азиады в классических шахматах.

«Золото! — комментирует успехи своих подопечных тренер женской сборной страны Рустам Хуснутдинов. — До этого в активе шахматной сборной Казахстана были лишь 2 серебряные и 2 бронзовые медали Азиады. Золота не было. Теперь оно есть, и этим все сказано».

В рамках женской сборной честь страны на V Азиатских играх представляли кроме Абдумалик и Садуакасовой, Гулисхан Нахбаева и Шолпан Жылкайдарова.

В составе нашей мужской сборной в столице Туркменистана выступали Ринат Джумабаев (№1 в казахстанском рейтинге), Муртас Кажгалеев (№2) и молодые Денис Махнев и Жанат Саин. К сожалению, спортсмены мужской сборной выступили слабее женщин: в личном зачете Азиатских игр Муртас Кажгалеев оказался на 7 месте, а Ринат Джумабаев — на 15-м. Однако, стоит отметить, что этот мужской дуэт обошел спортсменов из Кыргызстана, поделив третье командное место в блиц-шахматах с представителями Индии.

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