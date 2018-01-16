Казахстан выбрал для Пхенчхана форму «Mizuno»

Сегодня в Астане прошла презентация формы национальной сборной страны, в которой она выступит на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Первая в истории Зимняя Олимпиада в Южной Корее стартует 9 февраля, члены казахстанской олимпийской делегации уже сейчас получают комплекты формы, состоящей из парадного утепленного костюма с брюками, спортивного, тренировочного и ветрозащитного костюмов, утепленного жилета, футболки-поло, кроссовок, полотенца и рюкзака. Производителем экипировки стала японская компания «Mizuno», выбранная коллегиальным решением Национального олимпийского комитета и министерства культуры и спорта республики.

В НОК поясняют, что при выборе формы традиционно учитывались несколько критериев6 ее многофункциональность формы, качество материала и учет климатических особенностей страны, принимающей Олимпийские игры. Выбор, по словам официального представителя Национального олимпийского комитета Жигера Азбергенова, был широким - от мировых брендов, к примеру, компанииLotto, до казахстанских компаний, представивших свои эскизы.

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Выбор в пользу «Mizuno» предрешило то обстоятельство, что фирма представила коллекцию с использованием новейших разработок при производстве спортивной формы. «Mizuno»с 1906 года является одной из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и обуви, сочетая при их изготовлении традиционный японский подход к качеству и новейшие технологии. Компания является активным сторонником олимпийского движения с 1964 года, с момента участия в Олимпийских играх в Токио, и с тех пор была официальным поставщиком экипировки на нескольких Олимпийских играх, в том числе и зимних — в Саппоро-1972 и Нагано-1998.

«Выбор пал на японскую компанию, поскольку ее продукция соответствует всем требованиям: они хорошо знают условия климатические Южной Кореи, и в первую очередь мы хотели создать максимально комфортные условия для наших спортсменов», - пояснил Азбергенов.

Нынешняя коллекция была специально разработана для спортсменов сборной Казахстана в национальных цветах с использованием традиционных орнаментов. В области конструкции изделий были использованы новейшие разработки, в том числе, уникальная разработка компании — технология «BreathThermo» (высокотехнологические волокна), инновационные материалы и способы их обработки, что вкупе обеспечивает максимальный комфорт даже при самых интенсивных тренировках и неблагоприятных погодных условиях.

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В торжественной церемонии презентации экипировки также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ким Дэсик: по его словам, южнокорейская дипмиссия на предстоящей Олимпиаде будет болеть за национальную сборную Казахстана.

«Мы все знаем, что Казахстан силен в зимних видах спорта и надеемся на высокие достижения этой страны на играх. Подготовка всех объектов в Корее к играм уже завершена, и страна ждет участников со всего мира. Все сотрудники посольства с нетерпением ожидают этих соревнований, мы будем вместе болеть за Казахстан», - заявил дипломат.

Он особо подчеркнул, что в соревнованиях в Пхенчханебудет участвовать сборная Корейской Народной Демократической Республики, и нынешние Олимпийские игры станут играми примирения корейского народа, разделенного на две страны. Завершится Олимпиада в Пхенчхане 25 февраля, всего в ней примут участие 2,9 тысячи спортсменов из 95 стран, которые разыграют 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах. От Казахстана планируется участие 50 спортсменов, на данный момент казахстанские спортсмены завоевали 33 олимпийские лицензии.

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Фото: SPORTS.KZ