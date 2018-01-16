Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстан выбрал для Пхенчхана форму «Mizuno»

16.01.2018 19:14   1791   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Сегодня в Астане прошла презентация формы национальной сборной страны, в которой она выступит на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Первая в истории Зимняя Олимпиада в Южной Корее стартует 9 февраля, члены казахстанской олимпийской делегации уже сейчас получают комплекты формы, состоящей из парадного утепленного костюма с брюками, спортивного, тренировочного и ветрозащитного костюмов, утепленного жилета, футболки-поло, кроссовок, полотенца и рюкзака. Производителем экипировки стала японская компания «Mizuno», выбранная коллегиальным решением Национального олимпийского комитета и министерства культуры и спорта республики.

В НОК поясняют, что при выборе формы традиционно учитывались несколько критериев6 ее многофункциональность формы, качество материала и учет климатических особенностей страны, принимающей Олимпийские игры. Выбор, по словам официального представителя Национального олимпийского комитета Жигера Азбергенова, был широким - от мировых брендов, к примеру, компанииLotto, до казахстанских компаний, представивших свои эскизы.

Алматы включился в борьбу за проведение розыгрыша Суперкубка УЕФА-2020...
Алматинский стадион "Центральный" фигурирует в перечне девяти футбольных арен, заинтересованных в проведении на них матча за Суперкубок УЕФА...

Алматы включился в борьбу за проведение розыгрыша Суперкубка УЕФА-2020

Выбор в пользу «Mizuno» предрешило то обстоятельство, что фирма представила коллекцию с использованием новейших разработок при производстве спортивной формы. «Mizuno»с 1906 года является одной из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и обуви, сочетая при их изготовлении традиционный японский подход к качеству и новейшие технологии. Компания является активным сторонником олимпийского движения с 1964 года, с момента участия в Олимпийских играх в Токио, и с тех пор была официальным поставщиком экипировки на нескольких Олимпийских играх, в том числе и зимних — в Саппоро-1972 и Нагано-1998.

Материалы по теме

Алматы включился в борьбу за проведение розыгрыша Суперкубка УЕФА-2020

Матч Звезд КХЛ в Астане выиграл дивизион Тарасова

Доус выиграл конкурс буллитов в рамках мастер-шоу Недели Звезд КХЛ

Astana Motorsports лишилась на Дакаре одного квадроциклиста

Рейхерд взял четвертое серебро Кубка мира на этапе в США

«Выбор пал на японскую компанию, поскольку ее продукция соответствует всем требованиям: они хорошо знают условия климатические Южной Кореи, и в первую очередь мы хотели создать максимально комфортные условия для наших спортсменов», - пояснил Азбергенов.

Нынешняя коллекция была специально разработана для спортсменов сборной Казахстана в национальных цветах с использованием традиционных орнаментов. В области конструкции изделий были использованы новейшие разработки, в том числе, уникальная разработка компании — технология «BreathThermo» (высокотехнологические волокна), инновационные материалы и способы их обработки, что вкупе обеспечивает максимальный комфорт даже при самых интенсивных тренировках и неблагоприятных погодных условиях.

Матч Звезд КХЛ в Астане выиграл дивизион Тарасова

В торжественной церемонии презентации экипировки также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ким Дэсик: по его словам, южнокорейская дипмиссия на предстоящей Олимпиаде будет болеть за национальную сборную Казахстана.

«Мы все знаем, что Казахстан силен в зимних видах спорта и надеемся на высокие достижения этой страны на играх. Подготовка всех объектов в Корее к играм уже завершена, и страна ждет участников со всего мира. Все сотрудники посольства с нетерпением ожидают этих соревнований, мы будем вместе болеть за Казахстан», - заявил дипломат.

Он особо подчеркнул, что в соревнованиях в Пхенчханебудет участвовать сборная Корейской Народной Демократической Республики, и нынешние Олимпийские игры станут играми примирения корейского народа, разделенного на две страны. Завершится Олимпиада в Пхенчхане 25 февраля, всего в ней примут участие 2,9 тысячи спортсменов из 95 стран, которые разыграют 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах. От Казахстана планируется участие 50 спортсменов, на данный момент казахстанские спортсмены завоевали 33 олимпийские лицензии.

Доус выиграл конкурс буллитов в рамках мастер-шоу Недели Звезд КХЛ

Фото: SPORTS.KZ

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    99

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    63

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    30

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    111

  • 5. Оздоровление банковской системы
    56

Цифра дня
194,9
млрд тенге
потратили казахстанцы на базарах, в торговых центрах и магазинах в декабре
Цитата дня
У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми. Я думаю, вы удивлены.
Дональд Трамп
президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное