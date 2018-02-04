Казахстан вышел в четвертьфинал Евро по футзалу с первого места в группе

Сборная Казахстана по футзалу в ночь с субботы на воскресенье завершила вничью (1:1) свой второй матч группового турнира финальной стадии Евро в Словении с командой России и заняла первое место в группе B.

В своем стартовом матче на групповой стадии сборная Казахстана 1 февраля разгромила команду Польши - 5:1 . Учитывая что российская и польская сборные ранее сыграли между собой вничью 1:1, для казахстанской команды в последнем для нее матче группового этапа достаточно было сыграть вничью с Россией для того, чтобы занять первое место.

При этом Казахстан гарантировал себе выход в четвертьфинал после первой игры, поскольку в плэй-офф Евро выходят по две первые команды из четырех групп, и как минимум второе место с тремя очками казахстанская команда занимала вне зависимости от исхода последней игры с россиянами. Которым для выхода в четвертьфинал также можно было даже проигрывать Казахстану, но с разницей не более, чем в три мяча, победа же в матче 3 февраля выводило сборную России на первое место в группе.

Это обстоятельство объясняет стартовый штурм ворот соперника, который продемонстрировали игроки российской команды в матче с оппонентами из Казахстана. И уже на 2-й минуте натурализованный российской сборной бразилец Эдер Лима, получив пас от Даниила Давыдова, открыл счет в матче. Россияне решили закрепить свой успех и продолжили свое давление на ворота соперника, как и в противостоянии с Польшей четырьмя днями ранее, у сборной России наблюдались проблемы с реализацией голевых моментов.

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Во втором тайме Казахстан заметно прибавил в атакующей игре, и на 24-й минуте игры Дуглас Жуниор «выстрелил» по воротам соперника издали и застал врасплох Дмитрия Путилова - вратарь российской сборной явно запоздал с броском - 1:1. Впрочем, в оставшееся время голкипер россиян совершил несколько сейвов, позволив своей команде избежать поражения. А вот его казахстанский коллега Игита в одном из эпизодов едва не поплатился за пристрастие к игре в поле - мяч самую малость разминулся с пустой «рамкой», из которой кипер сборной Казахстана выбежал для того, чтобы поддержать атаку своей команды.

В результате матч так и завершился вничью - 1:1, результатом остались довольны обе команды.

«Как и в первой игре, мы забили один гол, это очень мало и не позволяет нам рассчитывать на большее, - заметил после матча главный тренер сборной России Сергей Скорович. - Есть проблемы с реализацией, но команда сегодня старалась, играла, созидала. Когда-то должно прорвать. Конечно, есть определенное недовольство с моей стороны, что мы не очень ярко играем, но не зря говорят в России: долго запрягаем, но быстро едем. Если эта пословица будет к нам применима — я не против», - добавил он.

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Его визави - наставник казахстанской сборной Какау - считает, что российская команда доминировала на паркете в Любляне только первые пять минут игры из сорока, в остальное время, по его мнению, казахстанские игроки вполне могли забить больше одного мяча в ворота соперников.

«После стартовых пяти минут, когда мы пропустили гол, мы создали много моментов, которые надо было забивать: счет первого тайма должен был быть минимум 3:1 в пользу Казахстана, но мы проигрывали 0:1, - сказал Какау. - Конечно, во втором тайме мы снова рискнули, сыграв «пять на четыре». Мы не боялись, хорошо играли и создали много моментов, забили - и после этого опять имели много шансов для взятия ворот. Если сегодня кто и заслуживал победы, то это сборная Казахстана», - заметил он.

И признался, что в соперники по четвертьфиналу хотел бы получить сборную Словении (Казахстан с первого места в группе B вышел на второе место группы A, в которой выступали команды Словении, Сербии и Италии). Однако после того, как словецны сенсационно обыграли в ночь с 3-го на 4 февраля итальянцев со счетом 2:1, они стали первыми в своей группе - и в четвертьфинале встретятся со сборной России.

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Казахстан же в четвертьфинале 5 февраля сыграет со сборной Сербии, ставшей второй в группе A за счет двух ничьих - 1:1 с итальянцами и 2:2 со словенцами. Подопечные Какау уже встречались с сербами на прошлом чемпионате Европы 2016 года, где их соперниками были хозяевами, в матче за третье место. И выиграли тогда со счетом 5:2, став в год своего дебюта в финальных стадиях Евро бронзовыми призерами континентального первенства.