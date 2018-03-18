Казахстан занял 20 место в медальном зачёте на Паралимпиаде 2018

Казахстанские паралимпийцы заняли 20 место в итоговом медальном зачёте, на закрывающихся в Пхёнчхане зимних Играх. Лыжник Александр Колядин завоевал единственную медаль высшего достоинства на зимних Паралимпийских играх.

Лидерами по количеству завоёванных медалей стала сборная США. Американские паралимпийцы стали обладателями 36 медалей (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых). На втором месте – российские паралимпийские атлеты, завоевавшие в сумме 24 медали (8 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых). На третьем месте оказались спортсмены из Канады, в активе которых 28 медалей (8 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых).