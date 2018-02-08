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Казахстан завоевал 2 золотые медали в первый день чемпионата Азии по велоспорту

08.02.2018 18:26   1241   0

8 февраля 2018 года в столице Мьянмы Нейпьидо стартовал чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, куда в составе национальной сборной отправились 16 казахстанских велосипедистов. В первый же соревновательный день чемпионата отечественным спортсменам удалось вырвать две победы из рук сильнейших гонщиков азиатского континента, сообщает пресс-служба Kazakhstan Cycling Federation.

Первую золотую медаль в копилку сборной принес 18-летний юниор Даниил Пронский. Он показал лучший результат в индивидуальной гонке, преодолев 22,7 км за 29 минут и 21 секунду.

«Не могу сказать, что победа далась мне легко. Ехать было достаточно сложно, непростые подъемы были. Очень радует, что удалось хорошо пройти дистанцию, хотя не было возможности  изучить ее ранее. С Мьянмой у нас разница всего 30 минут, так что организм был в форме, хорошо принял здешний климат – сегодня стояла жара +35. Это не первая моя победа на чемпионате Азии – в 2016-м и 2017-м я уже завоевывал первые места на подиуме. Послезавтра стартуем с ребятами в групповой гонке, настрой хороший, нацелен поработать на команду. У нас есть один день, чтобы изучить маршрут и подготовиться», - рассказал Даниил Пронский.

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Еще одну медаль высшего достоинства завоевала 18-летняя юниорка Марина Курносова в индивидуальной гонке на 11 км.

 «Очень рада, что удалось выиграть гонку – было непросто. На мой взгляд, трасса не была какой-то уж слишком тяжелой, сложность создавал сильный ветер. То встречный, то боковой. К счастью, я хорошо себя чувствовала, несмотря на то, что к такому климату я не привыкла. Учебно-тренировочный сбор у нас был в Киргизии, так что из минусовой температуры мы попали сюда, а здесь почти +40. Это дало о себе знать. Тем не менее, я приложила все усилия, чтобы выиграть. Послезавтра нам с девочками предстоит групповая гонка, и мы настроены на хороший результат», - поделилась своими впечатлениями о гонке Марина Курносова.

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Также сегодня на старт в борьбе за призовые места в командной гонке вышли мужчины в категории элита: гонщики из Казахстана заняли 5-е место.

Завтра в индивидуальной гонке свои силы испытают мужчины-андеры, женщины и женщины-андеры. 10 февраля индивидуальная гонка предстоит мужчинам, юниоры и юниорки же в этот день стартуют в групповой гонке. 11 февраля поборются на победу в групповой гонке мужчины-андеры, женщины и женщины-андеры. Заключительным событием чемпионата Азии станет групповая гонка среди мужчин.

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Напомним, чемпионат Азии продлится до 12 февраля. 

  • Источник:
  • пресс-служба Kazakhstan Cycling Federation
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