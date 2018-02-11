Казахстан завоевал первую медаль на Олимпиаде-2018

Казахстанка Юлия Галышева стала бронзовым призером в соревнованиях по фристайлу, она набрала 77,40 балов. Олимпийской чемпионкой стала Лафонт (78.65), «серебро» у Дюфуа-Лапуант (78.56).

Сегодня на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) у фристайлисток прошли соревнования в могуле, сообщает Sports.kz.

Казахстанка Юлия Галышева показала седьмой результат на первом финальном этапе — 75.10 балла (дальше прошли двенадцать спортсменок).

На втором этапе она стала шестой (последняя проходная позиция в третий финальный раунд) с суммой в 76.81 балла.

На третьем финальном этапе Галышева вместе с пятью другими участницами — Анди Ноде, Жюстин Дюфуа-Лапуант (обе — Канада), Бриттни Кокс, Джакарой Энтони (обе — Австралия) и Перрен Лафонт (Франция) боролась уже непосредственно за медали.

Фото: Sports.kz