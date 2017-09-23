Казахстанцы выиграли 5 золотых медалей в седьмой день Азиатских игр

Седьмой день V Азиатских игр в Ашхабаде принес Казахстану 9 медалей - 5 золотых и 4 бронзовых.
"Золото" выиграли Перизат Жакыпбекова (борьба на поясах), Адиль Каскабай (плавание), Асем Садыкова (тяжелая атлетика), Павел Воржев и мужская команда Казахстана (велотрек)», - пишет Sports.kz.
"Бронзу" завоевали Алихан Каранеев (бильярд), мужская команда Казахстана (плавание), Сергей Пономарев (велотрек) и Ульжан Дюсембаева (борьба на поясах).
Казахстан с 46-ю наградами (14-12-20) занимает 5-е место в медальном зачете. На первом - сборная Туркменистана - 175 медалей (69-51-55). На втором - Иран - 66 (17-14-35), на третьем месте расположился Узбекистан с 77 медалями (16-19-42).