Казахстанцы выиграли 5 золотых медалей в седьмой день Азиатских игр

11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?

Цитата дня

Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем

Ким Чен Ын

Лидер КНДР