Казахстанец Дмитрий Рейхерд выиграл серебро этапа Кубка мира по фристайлу

Очередной этап Кубка мира по фристайлу-могулу завершился успехом казахстанских спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этапе Кубка мира по фристайлу-могулу, проходившем в канадском Калгари, казахстанцы выступили как в мужской, так и в женской частях соревнований.

Дмитрий Рейхерд на всех стадиях соревнования не опускался ниже второго места. Квалификацию он выиграл, заработав за прохождение бугристой трассы и выполнение прыжков 83.75 баллов. В финале-1 Рейхерд был вторым (84.02), в главном финале Дмитрий также остался на второй позиции, получив 86.43 балла и серебро этапа.

Победа досталась хозяину трассы, лидеру Кубка мира Майклу Кинсберри (89.55), бронза у австралийца Мэтта Грэма (83.23).

В женской части соревнований казахстанка Юлия Галышева, занимавшая после квалификации и финала-1 вторую позицию, в главном финале оказалась лишь на пятом месте.