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Казахстанец Дмитрий Шилов поднялся на подиум «Дакара»

18.01.2018 17:09   1277   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Казахстанский квадроциклист Дмитрий Шилов 17 января финишировал в тройке лучших в своем классе в рамках 11-гоэтапа ралли-марафона.

Дебютант «Дакара» Шилов (казахстанская команда Astana Motorsports в этом году впервые представлена в классе «квадроциклы») буквально накануне, в ходе 10-го этапа, остановился в шаге от первой тройки, финишировав четвертым. Следующий же этап для казахстанца стал самым удачным на нынешнем «Дакаре» - Шилов впервые вошел в призовую тройку этапа, проиграв его победителю,  аргентинцу Николасу Кавильяссо, 34 минуты и 49 секунд. Пришедшему же вторым  колумбийцу Игнасио Касале казахстанец уступил 19 с половиной минут.

Общая протяженность одиннадцатого этапа по маршруту «Белен – Фиамбала/Чилесито» в Аргентине составил для квадроциклистов 485 километров - марафонская дистанция для этого класса машин. На бивуаке во Фьямбале, промежуточном отрезке этапа, квадроциклистам было предложено осуществить технический ремонт своих «железных коней» самостоятельно, без поддержки технического сервиса своих команд. Шилов удачно справился с этим, поскольку избежал серьезных повреждений на предыдущем отрезке - и во многом благодаря минимальному времени, затраченному на ремонт, впервые финишировал в тройке лучших.

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Квадроциклист «Астаны» остановился в шаге от призовой тройки на этапе «Дакара»

Еще одной хорошей новостью для потратившего много сил на предыдущих этапах казахстанского гонщика стала отмена 12 этапа гонки в его классе техсредств. Погодные условия во Фьямбале не позволили вертолетам подняться в воздух, и, соответственно, обеспечить безопасность над спецучастком.

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«Финишировал в тройке лучших, главное - техника целая, отменили спецучасток для квадроциклистов. Это спасение, так как ехать в том же темпе я бы уже не смог - сильно устало тело. Пришлось бы сильно сбрасывать темп. Надеюсь, завтра немного отдохнуть на лиазоне, набрать энергии на следующий этап», - прокомментировал Шилов этот форс-мажор пресс-службе Astana Motorsports.

Третье место на 11-м этапе позволило казахстанскому квадроциклисту подняться в общем зачете «Дакара» с 9-го на 8-е место. Грузовой же экипаж AstanaMotorsports под пилотированием капитана команды Артура Ардавичуса в генеральной классификации своего класса поднялся еще выше - с седьмого места на пятое. Прошедший этап для грузовиков был длиннее - Ардавичус на Iveco преодолел 747 километров и финишировал шестым, проиграв победителю этапа, минскому экипажу «MAZ-Sportauto» под пилотированием Сергея Вязовича чуть более 36 минут.

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За время этапа команда Ардавичуса столкнулась только с одной технической проблемой - пробитым баллоном, в то время, как большинство других участников привезли в лагерь технику в около аварийном состоянии. Так, грузовик команды Де Роя под пилотированием Федерико Виллагры - нового лидера гонки - лишился лобового стекла и получил повреждения переднего подрамника, которые привели к поломке гидроусилителя.

«Организаторы, как и обещали, устроили нам полную встряску, - говорит капитан Astana Motorsports. - Ранний старт, длинная дистанция, повышенное напряжение ближе к финишу марафона - такой конфигурации спецучастков я еще не видел. В качестве блюда нам подали сегодня триал, скоростные участки, закрученные глубокие песочные треки, дюны. Причем дюны совсем немаленькие. И в самом конце песок цвета снега, очень мягкий - едешь, будто на санях. Не видно ни контуров, ни очертания хребтов - все белое. Далее, каменистые устья рек с большими камнями, с очень узкими коридорами – это был вызов для грузовиков. И снова турнирная таблица «худеет» и все перемешивается как в шейкере. Сегодня до финиша было сложно добраться целым. Но это был истинный кайф для пилотов. Такого Дакара у меня еще не было. Спасибо организаторам за сложные и погружающие треки», - добавил он.

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В итоге экипажи автомобилей и грузовиков по завершении этапа расположились на бивуаке в городе Чилесито: для внедорожников и грузовых экипажей двенадцатый этап марафона пройдет без изменений, по установленному расписанию. До финишной точки сорокового «Дакара» участникам предстоит преодолеть еще три этапа, 20 января состоится торжественная церемония награждения и закрытие юбилейного «Дакара» в городе Кордоба.

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