Казахстанка выиграла бронзовую медаль по шахматам в Бразилии

С 21 по 31 августа в бразильском городе Посус-ди-Калдас прошел Чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек. 11-летняя казахстанка Амина Каирбекова из Астаны завоевала на соревнованиях бронзовую медаль.

Юная шахматистка серьезно занимается древней игрой с 6 лет и уже тренирует младшего брата. Девочка воспитывается тренерами Центрального шахматного клуба «Астана». Впереди у нее чемпионат страны и подготовка к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2018 году. Специалисты считают, что на нем она, как минимум, сможет повторить свой результат этого года.

«Амина, Мерурт Камалиденова и Айша Закирова (чемпионка мира до 8 лет) начали турнир хорошо. Но у Айши сразу же начались потери. Не каждому ребенку легко справляться с «грузом чемпионства», к тому же она была младшей в своей возрастной категории до 10 лет. Ей было непросто. Она набрала 6,5 очков и оказалась 17-ой. Меруерт же споткнулась в предпоследнем туре, проиграв вьетнамской спортсменке. Это очень обидно: весь турнир находиться в группе лидеров, но так и не завоевать медали (8 очков, 4 место). Что до Амины, то она снова проявила свой боевой характер. Не повезло лишь с жеребьевкой: все партии с основными конкурентами она играла черными. Эту девочку я знаю давно, cам тренирую ее последние 5-6 лет. Она очень ответственная, самостоятельная и собранная, всегда борется до конца. Такой ее воспитала мама. Конечно, после проигрышей она плакала, но после всегда собиралась и снова в бой. В итоге 8,5 очков и 3 место. Хочу отметить и еще одного члена нашей команды – Елназ Калиахмет из Алматы. Она чемпионка Казахстана, и заняла в Бразилии 10 место (7 очков). Девочка озорная, была душой нашей делегации — очень жизнерадостная, после поражений быстро собиралась. Ей, меж тем, всего 6 лет. Она тренируется у международного гроссмейстера Антона Филиппова. Мальчики казахстанской команды выступили хуже, но и конкуренция у них гораздо сильнее. Ребятам нужно еще очень много работать, в особенности над собой. В частности, над дебютной подготовкой. Сильно мешают им гаджеты и отчасти лень. Хотя Султан Аманжол (до 12 лет) из Кызылорды, к примеру, набрал около 100 пунктов в личном рейтинге, а Алан Петухов из Актобе вошел в Топ15 в категории до 8 лет, набрав 7 очков, хотя мог набрать больше и занять более высокое место», - поделился своими впечатлениями о прошедшем чемпионате тренер детской сборной Казахстана по шахматам Ануар Исмагамбетов .

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Соревнования чемпионата мира по шахматам среди юношей и девушек проводились традиционно в трех возрастных категориях — до 8, 10 и 12 лет. Казахстан был представлен в каждой из них. Члены казахстанской делегации – личные тренеры и сопровождающие — сообщают, что организация соревнований была далеко не идеальной. К примеру, в день прилета нашим юным спортсменам пришлось 2 часа ждать в аэропорту прибытия другой команды, чтобы отправиться вместе в отель на трансферном автобусе, в результате дети замерзли, т.к. в Бразилии был конец зимы, а в отель ребята заселились уже ночью. Кроме того, по регламенту соревнований организаторы провели 2 сдвоенных тура — 2 дня по 2 тура в день, — что всегда приводит к появлению сильной усталости даже у взрослых спортсменов.