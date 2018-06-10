Казахстанские борцы выиграли 2 золотых медали в Монголии

В столице Монголии в городе Улан-Батор проходит международный турнир «Монголия Open» по вольной и женской борьбе. В первый день соревнования борцы вольного стиля под руководством Асета Серикбаева завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль

Как сообщает Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы, Адилет Дауланбаев в весе 86 кг и Бакдаулет Альментай в весе 97 кг стали чемпионами международного турнира в своей весовой категории.

Обладателем серебряной медали стал Саятбек Окасов в весе 65 кг, а Данияр Кайсанов в весовой категории 74 кг завоевал бронзовую медаль.

Борец завоевавший титул чемпиона на турнире «Монголия Open» получит вознагрождение в размере $1000, cеребряный призер - $800, бронзовый - $500.