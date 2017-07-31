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Казахстанский клуб впервые занял место в ТОП-100 рейтинга УЕФА

31.07.2017 14:10   455   0

После подсчета текущих коэффициентов «Астана» первой из казахстанских клубов пробилась в ТОП-100 рейтинга лучших клубов Европы.

Текущий рейтинг ФК «Астана» в УЕФА — 96 позиция.

Для сравнения, «Астана» стоит в рейтинге УЕФА выше, чем такие команды, как «Бордо» (Франция), «Вест Хэм» (Англия), «Лилль» (Франция), «Штуттгарт» (Германия), «Партизан» (Сербия), «Панатинаикос» (Греция).

«Астана» значительно опережает в рейтинге УЕФА другие известные казахстанские команды. Так, «Актобе» занимает 179-е место, «Кайрат» (Алматы) — 192-е, «Шахтер» (Караганда) — 194-е место, «Иртыш» (Павлодар) — 265-е, «Ордабасы» — 278-е место.

Соперник «Астаны» по ответному матчу 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА польская «Легия» (Варшава) расположилась на 61-м месте рейтинга клубов УЕФА. 

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