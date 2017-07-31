Казахстанский клуб впервые занял место в ТОП-100 рейтинга УЕФА

Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?

Цитата дня

Американская сторона опять предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников...

Владимир Путин

Президент РФ