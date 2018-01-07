Казахстанский квадроциклист был 16-м на старте Дакара-2018

Дебютант самого известного ралли-марафона Дакар-2018 Максим Антимиров, защищающий цвета казахстанского клуба Astana Motorsports в классе «квадроциклы», успешно прошел первый его этап 6 января на 16-м месте при 49 участниках

Первый этап ралли-марафона «Дакар - 2018» прошел по маршруту от столицы Перу до города Писко, этап представлял собой 241 километр песчаных дюн, 31 километр маршрута пришелся на спецучасток, то есть на отрезок повышенной сложности. Тем не менее, один из казахстанских дебютантов «Дакара», пилот квадроцикла «Астаны» под бортовым номером 265, казахстанец Максим Антимиров, завершил его на шестнадцатом месте, верно выполнив все навигационные задачи и отстав от победителя этапа - чилийца Игнасио Касале - на 15 минут.

Сам казахстанский гонщик отметил, что сложность короткого первого этапа заключалась в абсолютном песчаном бездорожье, при этом направлений и следов, сбивающих гонщиков с курса, было очень много.

«Местные жители тут наследили прилично, именно поэтому канал четко не прослеживался - и все разбрелись кто куда, - цитирует казахстанского гонщика официальный сайт Astana Motorsports. - В конце концов, я привязался к курсу и уже с него не сходил. Не надеялся на то, что путь покажут впереди идущие, так как ошибки сегодня допускали все. Сегодня ехали не по следам, только по навигации», - констатирует он.

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Его коллега, второй казахстанский квадроциклист Дмитрий Шилов, на дистанции «Лима – Писко» также столкнулся с некоторыми проблемами навигации, но для него последствия «заблуждений» на перуанском бездорожье были куда серьезнее: он завершил стартовый отрезок на 42-м месте, проиграв победителю этапа более получаса.

«Сегодня немного сбился с навигации и не взял одну из точек на маршруте. Не доехал буквально сто метров. Немного самонадеянно поступил, так как казалось, что потеряться тут просто негде. Но все представилось намного сложнее», - отметил Дмитрий Шилов.

При этом, по заверениям второго казахстанского квадроциклиста, техническая сторона самой езды не доставила ему никаких проблем, чему во многом помогли подготовительные тренировки команды в песках.

В грузовом зачете казахстанский экипаж под пилотированием Артура Ардавичуса на боевой технике Iveco финишировал 17-м при 44-х дошедших до финиша участниках, при этом плотность финиша в этом классе была гораздо ниже, чем у квадроциклистов: экипаж Ардавичуса отстал от победителя первого этапа среди грузовиков, чеха Алеша Лопрайса, выступающего на «Татре», на 29 минут. Капитан Astana Motorsports был доволен результатом первого этапа «Дакара», за исключением некоторых деталей.

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«Первый старт, первый день - и сразу дюны: все прошло отлично, но один затяжной подъем с острым гребнем наверху оголил некоторые технические проблемы - нужно было атаковать гребень и прямо перед верхушкой сбросить скорость и переключиться, чтобы плавно взять высоту, - говорит Ардавичус. - Этот метод мне прекрасно дался, но вот коробка тут не позволила включить нужную скорость и прямо перед вершиной машина остановилась. Скатился назад, повторил, снова ситуация повторилась. Сейчас механики разбираются с избирательным механизмом коробки передач. Потерял минуты три, но ничего страшного. Это только начало. Главное, чтобы техника была в порядке», - отмечает он.

Следующий этап марафона, стартующий 7 января, представит собой спецучасток длиной 267 километров, большая часть которого пройдет по бездорожью в дюнах. Песочные этапы марафона продлятся пять дней, пока караван не уйдет на территорию Боливии - на высоту свыше трех тысяч метров.

В 2018 году «Дакар» пройдет по территории трех стран Южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины. Участникам предстоит преодолеть 14 этапов, общая протяженность которых составит почти 9 тыс. километров, финиширует гонка 20 января 2018 года.

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Astana Motorsports - первая и пока единственная казахстанская команда, которая принимает участие в международном ежегодном трансконтинентальном ралли-марафоне «Дакар», дебютировав на нем в 2011 году в классе «грузовики». За это время экипажи казахстанской команды выиграли две бронзовые медали «Дакара»: в зачете грузовиков в 2012 году силами экипажа Артура Ардавичуса, который тогда пилотировал российский «КамАЗ», и в зачете «Т2» (внедорожники, приближенные к серийным прототипам) - в 2017 году. Тогда «бронзу» взяли пилот Денис Березовский и штурман Алексей Никижев на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200.