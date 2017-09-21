Kazakhstan Open 2017: Лидеры первого раунда - Том Мюррей и Франческо Лапорте

Завершился первый раунд международного турнира по гольфу среди профессионалов Kazakhstan Open 2017. По итогам игрового дня с одинаковым результатом 66 ударов (-6) лидируют англичанин Том Мюррей и итальянец Франческо Лапорте. Мюррей занимает 49-е место, а Лапорте – 37-е место в рейтинге European Challenge Tour.

Третье место разделили 6 гольфистов, в том числе Ренье Сэкстон (Нидерланды), Хенри Скотт (Шотландия), Скот Фернандес (Испания), Тапио Пулканен (Финляндия), Грант Форрест (Шотландия) и Лоренцо Гагли (Италия).

Все они прошли 18 полей Гольф Клуба NURTAU за 67 ударов, что на 5 ударов меньше пара.

Лучший результат среди представителей Казахстана показал Нуртай Салдаров – 80 (+8).

Завтра, 22 сентября будет произведен кат – отсев, и борьбу за Кубок «Байтерек» и игру в третьем и четвертом раундах продолжат 66 гольфистов, занявшие с 1 по 66 место по итогам двух дней соревнований.

Все, кто попадает в финальную часть разделят самый большой в European Challenge Tourпризовой фонд в размере 450 тыс. евро. Напомним, что победитель турнира получит 72 тыс. евро.