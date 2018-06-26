Киберспорт получил официальное признание в Казахстане

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан в рамках поддержки киберспорта аккредитовало профильную национальную федерацию «Qazaq Cybersport Federation», которая теперь может официально представлять Казахстан на международных соревнованиях, сообщает официальный сайт Комитета по делам спорта и физической культуры.

«Официально признанная и получившая аккредитацию федерация теперь может официально представлять страну на международных площадках. На сегодняшний день, уже разработана комплексная целевая программа развития киберспорта и проведена работа по вступлению в членство в международные профильные организации», - говорится в сообщении, размещенном на официальном ресурсе профильного комитета МКС.

По сведениям спортивного ведомства, аккредитованная федерация уже открыла 9 своих филиалов в Астане, Алматы, в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской и Карагандинской областях. В дальнейшем планируется создание филиалов во всех регионах республики, при этом федерацией отдельное внимание будет уделено на развитие потенциала молодежи не только городов Алматы и Астаны, но, и сельской.

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Федерация киберспорта Казахстана возникла в прошлом году, по инициативе энтузиастов этого вида спорта как республиканское общественное объединение. Как указывается в сообщении, ныне спортивными властями республики федерация рассматривается в качестве ключевого партнера киберспортивного сообщества и государства для консолидации существующих ресурсов казахстанского киберспорта и создания новых возможностей для реализации потенциала киберспортсменов Казахстана на международном уровне.

При этом в Казахстане существуют несколько команд, добившихся значительных успехов на международном уровне. В частности, летом прошлого года три казахстанских игрока в составе команды Gambit завоевали чемпионский титул на крупном турнире по киберспорту PGL Major Krakow 2017 по Counter-Strike: Global Offensive («мэйджоры» в классификации этого вида спорта приравниваются к чемпионатам мира). А в октябре прошлого года уже чисто казахстанская команда AVANGAR нанесла ряд поражений лидерам мирового киберспорта.

Киберспорт является одним из самых динамично развивающихся новых видов спорта в мире, он признан видом спорта в США, Германии, России, в странах Юго-Восточной Азии. В октябре 2017 года Международный Олимпийский Комитет принял к рассмотрению вопрос признания киберспорта олимпийским видом спорта. Согласно отчетам экспертов, в 2017 году оборот международного рынка киберспорта составил $655 млн, а по прогнозам к 2021 году его оборот превысит $1,6 млрд. Аудитория киберспортивных состязаний за 2017 год выросла на 15% до 165 млн человек в сравнении с 2016 годом, а к 2021 году зрителями игровых турниров станут порядка 300 млн человек.

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