Колумбия и Япония вышли в раунд плей-офф ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу завершились матчи третьего тура в группе H между Японией и Польшей, Сенегалом и Колумбией. Польша победила со счетом 1:0. Во втором матче выиграла Колумбия также со счетом 1:0.

В матче между Японией и Польшей гол был забит на 59 минуте. Польша повела в счете, благодаря голу Яну Беднареку.

Во втором матче счет был открыт на 74 минуте. Кинтеро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мина удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота, Н'Диайе не смог спасти свою команду.

В группе H первое место заняла сборная Колумбии (6 очков). На втором месте Япония (4 очка). На третьем месте Сенегал (4 очка). Сборная Польши набрала 3 очка. В 1/8 финала прошли Колумбия и Япония.

Напомним, в 1/8 финала 30 июня Франция сыграет с Аргентиной, а 2 июня Хорватия сыграет с Данией. Также 1 июля сыграет Уругвай против Португалии, а 2 июля Россия сыграет против Испании. Бразилия сыграет с Мексикой 2 июля. Швеция сыграет с Швейцарией 3 июля.

Фото: Reuters