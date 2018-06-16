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Криштиану Роналду спас Португалию от поражения в матче с Испанией на ЧМ-2018

16.06.2018 09:06   806   0

Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией в матче группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра первого тура группы В проходила на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счетом 3:3.

Счет был открыт на четвертой минуте. За фол Начо на Криштиану Роналду арбитр назначил пенальти, который точно исполнил капитан сборной Португалии. Испанцы смогли отыграться на 24-й минуте - индивидуальными действиями блеснул Диего Коста.

Счет был открыт на четвертой минуте. За фол Начо на Криштиану Роналду арбитр назначил пенальти, который точно исполнил капитан сборной Португалии. Испанцы смогли отыграться на 24-й минуте - индивидуальными действиями блеснул Диего Коста.

Еще до перерыва Португалия снова вышла вперед - автором второго гола на 44-й минуте стал Роналду, а курьезную ошибку в этом эпизоде допустил вратарь Давид Де Хеа.







В начале второго тайма испанцы не только отыгрались, но и вышли вперед На два гола "фурия роха" затратила всего три минуты: на 55-й - Диего Костаоформил дубль, а на 58-й - отличился Начо, причем мяч после его удара пролетел по красивой траектории, ударился об обе штанги и залетел в ворота.





От поражения Португалию спас Роналду. На 88-й минуте он точно реализовал штрафной и оформил первый хет-трик на этом ЧМ.



Обзор матча:



Видео полного матча:



В другом матче первого тура группы B сборная Ирана обыграла Марокко - 1:0. Во втором туре Португалия встретится с Марокко (начало - в 18:00 по времени Астаны), а Испания в ночь на 21 июня сыграет с Ираном (в 00:00).

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