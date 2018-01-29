Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2018

Официально объявлен состав олимпийской сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как отмечают в НОК РК, казахстанские спортсмены завоевали 57 олимпийских лицензий по 9 видам спорта.

Как стало известно, больше всего казахстанских атлетов выступят по биатлону - 10 (5 мужчин и 5 женщин). В состав сборной вошли Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Алина Райкова, Дарья Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина и Елизавета Бельченко. В программу зимних Игр по биатлону входят спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, смешанная эстафета и эстафета. Во всех соревнованиях планируется участие казахстанских спортсменов.

Вторым по численности атлетов значится фристайл - 9 (3 мужчин и 6 женщин). В могуле честь страны будут защищать Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. В акробатике на старт выйдут Маржан Акжигит, Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева и Ильдар Бадрутдинов.

7 атлетов в заявке по лыжным гонкам (7 мужчин и 3 женщин). В Пхенчхане постараются завоевать медали Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало, Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина.

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7 участников представят Казахстан в шорт-треке. В данных соревнованиях участвуют Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова и А Йонг Ким.

6 спортсменов представят нашу страну в конькобежном спорте. В этом виде спорта сборную представят Роман Креч (500, 1000 м), Станислав Палкин (500, 1000, 1500 м), Артем Крикунов (500 м), Федор Мезенцев (1000, 1500 м и масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 м) и Екатерина Айдова (500, 1000, 1500 м).

В фигурном катании Казахстан будет представлен тремя атлетами (один мужчина и двое женщин). Это - Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Имамбек.

Два участника от Казахстана значатся в горнолыжном спорте (мужчина и женщина). На игры в Пхенчхан-2018 отправятся Игорь Закурдаев и Мария Григорьева.

По одному атлету заявлены в санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина. От Казахстана в этих состязаниях выступят Никита Копыренко (санный спорт) и Сергей Ткаченко (прыжки с трамплина).

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Знаменосцем сборной Казахстана будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев.

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