Квадроциклист «Астаны» остановился в шаге от призовой тройки на этапе «Дакара»

Казахстанский дебютант ралли-рейда «Дакар-2018» Дмитрий Шилов показал свой лучший результат на десятом отрезке юбилейного 40-го по счету марафона 16 января.

Казахстанская команда Astana Motorsports в этом году впервые представлена на самом известном автомотомарафоне в классе «Квадроциклы» - на старт этого рейда в начале января в Южной Америке вышли два ее представителя, Максим Антимиров и Дмитрий Шилов. После шестого этапа Антимирову, начавшему гонку довольно удачно и входившему во второй десяток общего зачета, пришлось досрочно закончить свои выступления из-за двойного перелома правой ноги, полученного в результате падения на одном из этапов.

Шилов же начал свой дебютный марафон достаточно скромно - на первом этапе он был лишь 42-м, постепенно приближаясь ко второму десятку «генерале» своего класса. Самыми удачными до сих пор для этого квадроциклиста были четвертый и восьмой отрезки «Дакара», на которых он становился 11-м. Однако 16 января, на десятом этапе (он завершился 17 января по времени Астаны) казахстанский дебютант почти вмешался в распределение призовых мест этапа, придя на финиш четвертым, с отставанием от победителя дистанции по маршруту от города Сальта до провинции Белен, аргентинца НиколасаКавильяссо на 10 минут 18 секунд.

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Отставание же казахстанца от ставшего третьим на этом этапе лидера общего зачета, колумбийца Игнасио Касале составило и вовсе чуть более 4 минут. В результате Шилов в «генерале» квадрациклистов переместился с 11-го на 9-е место, впервые с начала гонки войдя в первую десятку участников в своем классе. Сам спортсмен при этом считает, что десятый отрезок нынешнего «Дакара» общей протяженностью 797 километров, 373-и из которых пришлись на спецучасток, стал самым трудным для квадроциклистов.

«Отбил себе руки на песочном этапе: скорости нет, а удары на руки приходят неслабые, - цитирует Шилова пресс-служба казахстанской команды. - Песочное бездорожье – это очень сложные участки. Сначала начал ехать темпом, а потом решил сбавить и экономить силы.Вторую часть спецучастка было проще – мы неплохо шли по устьям рек на пару с 282 номером – бразильцем Марчело Медейросом. Ранее он перевернулся на этапе, сломал роудбук, после чего решил держаться за мной. На последних 50-ти километрах решил ускориться: стиснул зубы и открылся на полную. Я своим результатом доволен - техника продержалась, навигацию закрыл на пятерку» - добавил казахстанский гонщик.

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Грузовой же экипаж казахстанской команды Astana Motorsports под пилотированием Артура Ардавичуса по результатам десятого этапа поднялся с восьмого на седьмое место «генерале» Дакара в своем классе. «Iveco» под пилотированием капитана «Астаны» на десятом этапе был шестым, с отставанием от победителя этапа - голландца Тон ван Генугтена на таком же грузовике, на 27 минут.

«Больше всего мне понравился этот спецучасток, потому что сегодня я сбросил больше всего веса - думаю, килограмм пять, - сказал после гонки пилот казахстанского экипажа Артур Ардавичус. - Это объяснимо: я был за рулем почти десять часов, последние километры уже из последних сил жал. Мы весь день ехали «газ в пол». Несколько раз грузовик вставал на два колеса в поворотах. Несмотря на сложный спецучасток, у нас не было ни одной навигационной ошибки, и техника ни разу не вставала. Заканчивали в ночь. Немного боязно было за мотоциклистов, так как им очень сложно было найти трек в руслах – там сотни вариантов, и чтобы найти верный, нужна хорошая светотехника, а не маленький глазок мотоцикла. Обогнали как минимум 10 квадроциклистов. В руслах видели оставленную технику, пилотов эвакуировали. Многие просто не хотят продолжать – сложно и опасно. Я очень радуюсь, когда еду и не вижу в пути Диму Шилова, это означает, что он едет впереди, и у него нет никаких серьезных проблем», - заключил он.

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Следующий этап ралли «Дакар – 2018» пройдет по маршруту «Белен – Фиамбала/Чилесито». До финишной точки марафона в Кордобе гонщикам предстоит преодолеть еще четыре этапа.