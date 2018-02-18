Легкоатлетка установила новый рекорд Казахстана

Легкоатлетка Элина Михина установила новый рекорд Казахстана в беге на 400 метров в помещении, сообщает МИА «Казинформ».

По информации управления физкультуры и спорта Восточно-Казахстанской области, В легкоатлетическом манеже имени Ольги Рыпаковой в Усть-Каменогорске прошел II этап Кубка Республики Казахстан по легкой атлетике. На соревнования приехали участники из всех областей страны, а также легкоатлеты из Кыргызстана.

Главным событием соревнований стал женский забег на 400 м. Элина Михина из Риддера установила новый рекорд Казахстана - 52,53 секунды. Таким образом, ей удалось выполнить норматив на участие в Чемпионате мира в помещениях, который пройдет в Бирмингеме в начале марта. На ЧМ поедет и Светлана Голендова, также показавшая хороший результат на этапе Кубка РК. Чемпионат Мира по легкой атлетике будет проходить в Бермингеме с 1 по 3 марта.