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Мамбеталиев заменит Вестерлунда на матче всех звезд КХЛ в Астане

06.01.2018 20:24   1214   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Новый главный тренер хоккейного клуба «Барыс» Галым Мамбеталиев будет руководить сборной дивизиона Чернышева в матче всех звезд Континентальной Хоккейной лиги, который пройдет в Астане в январе 2018 года.

Матч всех звезд КХЛ еще никогда не знал такого количества отказов со стороны тренеров его участников: из первоначального списка «коучей», призванных Лигой руководить четырьмя сборными четырех дивизионов КХЛ, к настоящему времени остался только главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин. Он будет руководить сборной дивизиона Тарасова в кульминационном турнире Недели звезд, которая стартует в Астане 10 января, а увенчается мини-турниром четырех дивизионов 14 января.

Команду дивизиона Харламова изначально должен был возглавить главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, однако он отказался от этой роли в связи с состоянием здоровья, и его на этом посту заменит хорошо знакомый астанинским болельщикам экс-тренер «Барыса» и нынешний наставник нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров. Сборную дивизиона Боброва должен был возглавлять наставник санкт-петербуржского СКА и национальной сборной России Олег Знарок, однако и он сослался на семейные обстоятельства, не позволяющие ему прибыть в столицу Казахстана в середине января.

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Вместо него возглавить команду этого дивизиона взялся Юкка Ялонен из финского «Йокерита». Больше же всех изменений претерпел тренерский штаб сборной дивизиона Чернышева, где выступает «Барыс»: изначально его должен был возглавить тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка, но в декабре прошлого года омичи отправили его в отставку, а возглавлять сборную дивизиона должен только действующий тренер его участника. В качестве замены был приглашен тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд, однако он 4 января отказался от Матча звезд, сославшись вслед за Знарком на семейные обстоятельства.

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В результате руководство КХЛ приняло решение о том, что сборную самого восточного и самого многострадального с точки зрения тренерских отказов дивизиона возглавит ставший исполняющим главного тренера «Барыса» 1 января Галым Мамбеталиев.

«Сегодня КХЛ, идя навстречу пожеланиям принимающей стороны Матча Звёзд 2018, утвердила Галыма Мамбеталиева в качестве главного тренера сборной дивизиона Чернышева», - говорится в сообщении на официальном сайте Лиги.

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский, комментируя данное решение, заявил, что при заменах тренеров дивизионов руководство Лиги находилось «в конструктивном диалоге с руководителями» участников этого турнира.

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«Вчера (в пятницу, 5 января - прим. Къ) в Лигу обратилось руководство «Барыса» и попросило нас пригласить на Матч Звезд Галыма Мамбеталиева, который недавно заменил Евгения Корешкова на посту главного тренера «Барыса», - сказал Кобылянский. - Мы решили в знак уважения пойти навстречу принимающей стороне Матча Звезд и многочисленным болельщикам команды из Астаны. Уверен, им доставит большую радость увидеть среди главных участников Матча казахского специалиста, имеющего опыт работы в национальной сборной в качестве второго тренера и в молодёжной команде в роли главного тренера», - добавил он.

Таким образом, Галым Мамбеталиев стал дебютантом Матчей Звезд КХЛ. Напомним, что последние сезоны этот специалист работал главным тренером команды Молодежной Хоккейной Лиги «Снежные Барсы» из Астаны, при этом у него есть опыт работы в национальной сборной Казахстана в качестве второго тренера и в молодежной команде в роли главного тренера. С сезона-2017/18 входит в тренерский штаб «Барыса», с 1 января является исполняющим обязанности главного тренера флагмана казахстанского хоккея.

Неделя Звезд КХЛ в Астане стартует 10 января, когда на лед «Барыс Арены» выйдут лучшие игроки Женской хоккейной лиги, как и год назад, они разыграют главный трофей Матча Звезд в формате «Восток» против «Запада». На следующий день, 11 января болельщики увидят поединок команд Молодежной хоккейной лиги – традиционно в формате «Запад» против «Востока» они разыграют Кубок Вызова. Завершится Неделя Звезд в столице Казахстана мастер-шоу участников КХЛ (13 января) и мини-турниром сборных четырех дивизионов Лиги. В Астане после их полуфиналов 14 января зрителей будет ждать не только решающий матч, но и игра за третье место.

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