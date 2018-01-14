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Матч Звезд КХЛ в Астане выиграл дивизион Тарасова

14.01.2018 21:46   3645   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

В воскресенье, 14 января, в финале Матча Звезд Континентальной Хоккейной Лиги, прошедшем в этом году в виде мини-турнира сборных четырех дивизионов КХЛ, победу одержала команда дивизиона Тарасова.

Матч Звезд Континентальной Хоккейной Лиги с прошлого года переформатирован: если с 2009 года он разыгрывался в виде встречи двух сборных Западной и Восточной конференций КХЛ, то с 2017 года он проводится в формате поединков навылет между сборными четырех дивизионов Лиги: дивизиона Тарасова, дивизиона Чернышева, дивизиона Харламова и дивизиона Боброва.

Накануне, 13 января, сборная команда дивизиона Харламова как победительница мастер-шоу Матча Звезд выбрала себе в соперники по полуфиналу мини-турнира сборную дивизиона Тарасова, вторую полуфинальную пару составили команды дивизионов Боброва и Чернышева (в последней команде выступали три игрока астанинского «Барыса» - Кевин Даллмэн, Найджел Доус и Линден Вей).

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Дивизион Харламова в итоге с выбором прогадал, уступив своему оппоненту со счетом 3:4 по буллитам - и отправился в утешительный финал (матч за третье место). В другом полуфинале в воскресенье также по буллитам (6:5) победу одержали хоккеисты команды дивизиона Чернышева, причем Даллмэн открыл счет в этом матче. Утешительный финал принес победу команде дивизиона Харламова со счетом 8:4, несмотря на то, что в составе дивизиона Боброва выступал один из лучших хоккеистов КХЛ Илья Ковальчук.

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Ранее секретом, как звездного форварда санкт-петербуржского СКА и его партнеров удалось обыграть в полуфинале, поделился наставник команды дивизиона Чернышева, исполняющий главного тренера астанинского «Барыса» Галым Мамбеталиев.

«Дали установку, что если хотим выиграть, то надо напрягаться, но играть в удовольствие. Тогда будет результат. У них (игроков «Барыса», выступавших в Матче Звезд - Къ) это получилось, забивали голы», - сказал Мамбеталиев журналистам.

И подчеркнул, что желание выиграть финал Матча Звезд есть и у него самого, и у его команды. Увы, одного желания не хватило: в решающем матче верх взяла команда дивизиона Тарасова со счетом 5:4 - любопытно, что это была единственная команда, которая в ходе подготовки к Неделе Звезд в Астане не сменила своего наставника, ею руководил изначально назначенный КХЛ главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин.

В сборных остальных дивизионов наставники сменились как минимум по разу, а Галым Мамбеталиев и вовсе стал третьим по счету за последние полтора месяца тренером команды дивизиона Чернышева. Возможно, это обстоятельство и помогло дивизиону Тарасова выиграть оба матча 14 февраля в Астане «на тоненького»: в финале Матча Звездсчет опять открыл Даллмэн, однако в дальнейшем оппоненты команды дивизиона Чернышева вышли вперед - и удержали минимальное преимущество до конца игры.

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«Мы выходили играть только на победу – у нас была такая договоренность, слава Богу, что выиграли, – сказал после игры нападающий команды-победителя матча звезд и московского ЦСКА Кирилл Капризов. – Нужно было отвлечься здесь от игровых будней: мы пообщались со всеми парнями, увиделись. Здорово так собираться», - добавил он.

Главный же тренер дивизиона Боброва и финского «Йокерита» Юкка Ялонен считает идеальным правила звездного мини-турнира, которые несколько отличаются от обычных хоккейных матчей.  Согласно регламенту турнира, игры полуфиналов, матча за третье место и финала проводятся в два периода по 10 минут, а в случае ничьей пробиваются штрафные броски. На льду у каждой команды выступают по четыре полевых игрока.

«Мне нравится нынешний формат в плане количества игроков на льду. Если бы играли пять на пять, то, возможно, голов бы и не было. Идеальный вариант – четыре на четыре полевых игрока, жаль, что мы не выиграли, но важней было для болельщиков увидеть, как мы играем», - сказал Ялонен.

Наставник же команды дивизиона Харламова - Андрей Назаров, известный своими эпатажными заявлениями, считает, что матчи Звезд надо проводить как раз в формате три на три полевых игрока - чтобы «было больше атак во все стороны». Бывший в бытность игроком тафгаем, Назаров во время мини-турнира познакомился с прибывшим на этот матч в качестве зрителя боксером Геннадием Головкиным. А после разговора с GGG в шутку заявил журналистам, что они готовят бой Головкин - Назаров, и что он готов поддаться чемпиону мира в среднем весе при условии, что этот бой будет судить казахстанский тафгай Дамир Рыспаев, недавно вернувшийся в КХЛ после дисквалификации.

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В серьезную струю завершение Недели Звезд КХЛ вернул президент Лиги Дмитрий Чернышенко, заявивший, что шоу в Астане прошло «на самом высоком уровне».

«Самое главное — нашли очень правильный формат, который сделал продукт Матча звезд КХЛ еще более интересным, мы видим, что «Барыс» создал хорошую атмосферу, - сказал Дмитрий Чернышенко. - Здесь установлено много рекордов, которых не было до этого. Даже если взять посещаемость: сегодня пришло больше 10 тысяч, это новый рекорд Матчей звезд. Так что планка поднята очень высоко. Думаю, Матч звезд привлек нам новую аудиторию», - заключил он.

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