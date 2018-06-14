Математики: шанс сборной России победить на ЧМ - 0,1%

Группа ученых предсказала исход чемпионата мира по футболу 2018 года. Результаты исследования опубликованы на сайте. Чтобы рассчитать вероятность победы каждой из 32 команд, математики совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest. В этом алгоритме каждое "дерево" - это некий вариант развития событий, "листья" - сами события, а "ветки" - условия, которые к ним приводят.

Ученые проанализировали сто тысяч возможных вариантов развития событий на чемпионате. Были учтены такие факторы, как ВВП стран-участниц и их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, количество игроков в Лиге чемпионов и другие. При этом использовались результаты предыдущих мировых первенств по футболу, начиная с 2002 года. Специалисты подчеркивают, что значительное влияние на результаты анализа оказала сама структура мундиаля и распределение стран по группам.

По итогам исследования фаворитом ЧМ-2018 оказалась Испания: ее шансы на победу равняются 17,8%. За ней следуют Германия (17,1%) и Бразилия (12,3%). Перспективы российской сборной оценили всего в 0,1%.

Математики отмечают, что у Германии больше шансов встретить сильного соперника в 1/8 финала. Именно поэтому ее общие показатели чуть ниже, чем у Испании. Однако после возможного выхода немецкой сборной в четвертьфинал ее шансы на победу значительно возрастают.

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«В действительности, при условии, что Германия дойдет до четвертьфинала, немецкая сборная будет опережать Испанию и станет (с этого этапа) фаворитом турнира», - заключают ученые.

Напомним, что ранее аналитики Goldman Sachs подсчитали, что Бразилия имеет наибольшие шансы на победу (18,5%).

В докладе говорится, что скорее всего команда Бразилии встретится со сборной Германии, утверждают аналитики. Но шансы немецкой команды на победу они оценивают лишь в 10,7%.

Франция имеет более высокие шансы на победу, чем Германия – 11,3%, следует из доклада. Однако есть вероятность, что французам не повезет, и они столкнутся с Бразилией в полуфинале, показало исследование. Четвертым полуфиналистом названа Португалия, но ее шансы на победу не слишком высоки – 9,4%.

Россия, скорее всего, даже не выйдет из группы, считает Goldman Sachs. В первом этапе турнира российские футболисты сыграют со сборными Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. Шансы на выход России из группы аналитики оценили лишь в 33,5%.