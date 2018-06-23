Мексика выиграла у Южной Кереи на ЧМ-2018 со счетом 2:1

В Ростове-на-Дону завершился матч второго тура группового этапа между сборными Мексики и Южной Кореи. Мексика победила со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 26 минуте. Гуардадо с угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Чжан в подкате сыграл рукой и судья Милорад Мажич указал на «точку». Игрок Мексики Карлос Вела уверенно реализовал пенальти. Второй гол на 68 минуте забил Хавьер Эрнандес.

У Южной Кореи на 90 минуте забил Сон Хынмин. Он получил мяч у линии штрафной площади, сместился немного в центр и отправил мяч в дальний угол ворот.

Первое место в группе F занимает Мексика с 6 очками. Следом располажилась Швеция с 3 очками. Затем Германия и Южная Корея. У них по 0 очков.

Напомним, 24 июня состоятся матчи второго тура группового этапа между Англией и Панамой, Японией и Сегеналом, Польшей и Колумбией.

Фото: Reuters